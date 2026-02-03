BENEFÍCIO SOCIAL

'Óbvio que votei contra', diz Nikolas Ferreira sobre projeto Gás do Povo

Deputado federal criticou projeto em suas redes sociais nesta terça-feira (3)

Monique Lobo

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 20:57

Nikolas Ferreira Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A aprovação da medida provisória que cria o Gás do Povo foi alvo de críticas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Nesta terça-feira (3), o parlamentar publicou uma mensagem no X, antigo Twitter, confirmando que votou contra o projeto.

"Óbvio que votei contra o projeto “Gás do Povo”, do Lula", iniciou o deputado. "Porque sou a favor do “Gás dos Brasileiros”, um programa que já existe e que o Lula quer complicar", acrescentou.

Óbvio que votei contra o projeto “Gás do Povo”, do Lula, porque sou a favor do “Gás dos Brasileiros”, um programa que já existe e que o Lula quer complicar. Antes, o auxílio caía direto na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) February 3, 2026

Ainda segundo ele, o novo modelo limita a liberdade de escolha dos beneficiários do programa. Nikolas também afirmou que a mudança tem finalidade eleitoreira. "Antes, o auxílio caía direto na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você terá esse benefício, sem autonomia, sem liberdade. Que no final, deixará seu gás mais caro e com a finalidade de manter as pessoas presas pra ter o voto dela nas eleições", completou.

O texto aprovado em plenário na Câmara dos Deputados muda o programa de ajuda para compra de gás pela população de baixa renda e institui a modalidade de retirada gratuita do botijão em revenda cadastrada. O nome também foi alterado, antes era Gás dos Brasileiros.