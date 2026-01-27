Acesse sua conta
Manifestante atingido por raio em ato de Nikolas Ferreira é transferido para UTI

Ao todo, 89 pessoas precisaram de cuidados médicos após o episódio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:54

Raio caiu durante ato
Raio caiu durante ato Crédito: Reprodução

Dois dias após ter sido atingido por uma descarga elétrica durante uma manifestação política em Brasília, um dos feridos precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta. A informação foi confirmada pelo Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Segundo a unidade de saúde, 14 pessoas receberam atendimento após o incidente ocorrido no domingo (25). “Deste total, três pacientes seguem internados e estáveis, um paciente foi transferido para a UTI do Hospital Santa Marta e um paciente recebeu alta a pedido para a rede privada. Os demais pacientes já receberam alta hospitalar”, informou a rede pública ao portal G1.

Veja o momento em que o raio atinge o local

Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (26) apontam que 89 pessoas foram atendidas no local após a queda do raio. Desse total, 47 precisaram ser encaminhadas a hospitais públicos do Distrito Federal, e sete permaneciam internadas até a última atualização. Não há, até o momento, detalhes sobre o estado de saúde dessas vítimas.

No Hospital de Base, 27 pessoas deram entrada após o ocorrido. De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração da unidade, 22 pacientes já receberam alta, houve um caso de evasão e, na manhã desta segunda-feira, quatro pessoas permaneciam em observação. “Podendo receber alta médica a qualquer momento”, informou o instituto.

O tenente do Corpo de Bombeiros Elson Silva explicou que parte dos feridos sofreu queimaduras ao entrar em contato com estruturas metálicas no momento da descarga elétrica. Outros manifestantes se machucaram ao cair durante o susto provocado pelo impacto do raio.

O episódio ocorreu durante um ato político liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que marcou o encerramento de uma caminhada de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Eixo Monumental, região central da capital federal, sob chuva intensa.

