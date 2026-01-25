Acesse sua conta
Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista

Ao todo, 72 pessoas foram atendidas pelos médicos; oito delas em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 18:35

Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado neste domingo (25) registra o momento exato em que um raio atinge a concentração de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na área central de Brasília. As imagens feitas pelo repórter João Paulo Biage, do jornal O Povo, parceiro do CORREIO na Rede Nordeste, mostram a descarga elétrica caindo sobre o grupo reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, em meio a uma forte chuva. 

Os manifestantes aguardavam a chegada de uma passeata liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) quando o raio atingiu a área onde estavam concentrados. O impacto provocou pânico entre os participantes e deixou várias pessoas feridas. Ao todo, 72 pessoas foram atendidas pelos médicos

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles

Parte dos manifestantes precisou ser socorrida e encaminhada a hospitais do Distrito Federal em razão da descarga elétrica e do susto causado pelo incidente. Pelo menos oito pessoas ficaram em estado grave, segundo relatos preliminares.

Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento no local. A forte chuva dificultou o socorro inicial e contribuiu para a dispersão do grupo após o ocorrido.

