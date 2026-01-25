Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 18:35
Um vídeo gravado neste domingo (25) registra o momento exato em que um raio atinge a concentração de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na área central de Brasília. As imagens feitas pelo repórter João Paulo Biage, do jornal O Povo, parceiro do CORREIO na Rede Nordeste, mostram a descarga elétrica caindo sobre o grupo reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, em meio a uma forte chuva.
Os manifestantes aguardavam a chegada de uma passeata liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) quando o raio atingiu a área onde estavam concentrados. O impacto provocou pânico entre os participantes e deixou várias pessoas feridas. Ao todo, 72 pessoas foram atendidas pelos médicos
Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira
Parte dos manifestantes precisou ser socorrida e encaminhada a hospitais do Distrito Federal em razão da descarga elétrica e do susto causado pelo incidente. Pelo menos oito pessoas ficaram em estado grave, segundo relatos preliminares.
Equipes de emergência foram acionadas para prestar atendimento no local. A forte chuva dificultou o socorro inicial e contribuiu para a dispersão do grupo após o ocorrido.