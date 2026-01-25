BRASÍLIA

Raio atinge ato de Nikolas Ferreira e deixa 8 pessoas internadas em estado grave

Segundo dados oficiais, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:47

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira Crédito: Vinicius Schmidt/Metrópoles

Pelo menos oito pessoas que estavam em um grupo atingido por um raio neste domingo (25), estão em estado grave. Manifestantes faziam caminhada em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e ficaram feridos após serem atingidos pela descarga elétrica. Outros 24 foram socorridos para hospitais públicos de Brasília.

Grupo estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental. O raio caiu pouco antes das 13h.

Entre os feridos, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e outras 16 ao Hospital de Base. Segundo dados oficiais, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento.