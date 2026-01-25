Raio atinge ato de Nikolas Ferreira e deixa 8 pessoas internadas em estado grave

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:47
Pelo menos oito pessoas que estavam em um grupo atingido por um raio neste domingo (25), estão em estado grave. Manifestantes faziam caminhada em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e ficaram feridos após serem atingidos pela descarga elétrica. Outros 24 foram socorridos para hospitais públicos de Brasília.
Grupo estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental. O raio caiu pouco antes das 13h.
Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira
Entre os feridos, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e outras 16 ao Hospital de Base. Segundo dados oficiais, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento.
“Eu vi o raio como se fosse uma explosão mesmo. Foi tão forte que todo mundo caiu. Eu senti meu braço envergar, fiquei dura e caí para trás. Eu não sei como, mas consigo me levantar com os braços envergados, para eu tirar meu marido da água”, relatou uma mulher ao Metrópoles.