Raio atinge ato de Nikolas Ferreira e deixa 8 pessoas internadas em estado grave

Segundo dados oficiais, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 16:47

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira
Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira Crédito: Vinicius Schmidt/Metrópoles

Pelo menos oito pessoas que estavam em um grupo atingido por um raio neste domingo (25), estão em estado grave. Manifestantes faziam caminhada em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e ficaram feridos após serem atingidos pela descarga elétrica. Outros 24 foram socorridos para hospitais públicos de Brasília.

Grupo estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental. O raio caiu pouco antes das 13h. 

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
1 de 6
Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles

Entre os feridos, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e outras 16 ao Hospital de Base. Segundo dados oficiais, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento.

“Eu vi o raio como se fosse uma explosão mesmo. Foi tão forte que todo mundo caiu. Eu senti meu braço envergar, fiquei dura e caí para trás. Eu não sei como, mas consigo me levantar com os braços envergados, para eu tirar meu marido da água”, relatou uma mulher ao Metrópoles.

