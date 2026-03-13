Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam relacionamento após policial receber alta hospitalar

O policial militar deixou o hospital nesta quinta-feira (12), depois de ser internado em decorrência de um infarto

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 19:32

Jojo Todynho e o namorado, Thiago Gonçalves
Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam o namoro Crédito: Reprodução | Instagram

O relacionamento da cantora e influenciadora Jojo Todynho com o policial militar Thiago Gonçalves chegou ao fim. De acordo com o portal LeoDias, o término ocorreu logo após Thiago receber alta do hospital onde estava internado desde o início de março devido a um infarto sofrido no dia 5. O casal estava junto há cerca de um ano, desde fevereiro de 2025, e a relação havia sido oficializada no aniversário de 28 anos da artista.

A notícia do rompimento surpreendeu o público, já que Jojo visitou o agora ex-namorado regularmente durante sua permanência no Hospital Central da Polícia Militar. Além disso, a influenciadora chegou a defendê-lo publicamente nas redes sociais contra acusações de uso de anabolizantes. Segundo as informações divulgadas, a decisão da separação partiu da vencedora de A Fazenda 12.

Até o momento, Jojo Todynho não se pronunciou oficialmente sobre o término, mas ambos já deixaram de se seguir. Thiago, por sua vez, compartilhou uma reflexão em seu story após a alta: "Acredito de verdade que, quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Ele testa a tua paciência. Ele desafia a tua fé".

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução
1 de 9
Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho por Reprodução

Thiago sofreu um infarto agudo do miocárdio no dia 5 de março e foi internado às pressas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele precisou passar por dois procedimentos de angioplastia para a desobstrução de três artérias, conforme relatado por ele mesmo em seu perfil. Ao deixar a unidade de saúde na última quinta-feira (12), o policial informou que seguiu diretamente para a residência de sua mãe. Jojo Todynho já havia declarado anteriormente que o casal optava por morar em casas separadas.

Leia mais

Imagem - Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Imagem - Ratinho se manifesta após falas transfóbicas sobre Erika Hilton: 'Não vou ficar em silêncio'

Ratinho se manifesta após falas transfóbicas sobre Erika Hilton: 'Não vou ficar em silêncio'

Imagem - Tânia Maria, de “O Agente Secreto”, recebe homenagem simbólica na Calçada da Fama de Hollywood

Tânia Maria, de “O Agente Secreto”, recebe homenagem simbólica na Calçada da Fama de Hollywood

Tags:

Jojo Todynho Término Thiago Gonçalves

Mais recentes

Imagem - Virada financeira na sexta-feira 13? Saiba como a estratégia de hoje pode salvar o seu bolso (13 de março)

Virada financeira na sexta-feira 13? Saiba como a estratégia de hoje pode salvar o seu bolso (13 de março)
Imagem - Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha

Em internação psiquiátrica, ex-BBB Pedro perde o nascimento da filha
Imagem - Ratinho se manifesta após falas transfóbicas sobre Erika Hilton: 'Não vou ficar em silêncio'

Ratinho se manifesta após falas transfóbicas sobre Erika Hilton: 'Não vou ficar em silêncio'

MAIS LIDAS

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
01

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Imagem - Ex-gerente de banco é preso por desviar R$ 1,5 milhão de clientes na Bahia
02

Ex-gerente de banco é preso por desviar R$ 1,5 milhão de clientes na Bahia

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
03

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador
04

Adolescente de 14 anos desaparece após sair para a escola em Salvador