TÉRMINO

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam relacionamento após policial receber alta hospitalar

O policial militar deixou o hospital nesta quinta-feira (12), depois de ser internado em decorrência de um infarto

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 19:32

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves terminam o namoro Crédito: Reprodução | Instagram

O relacionamento da cantora e influenciadora Jojo Todynho com o policial militar Thiago Gonçalves chegou ao fim. De acordo com o portal LeoDias, o término ocorreu logo após Thiago receber alta do hospital onde estava internado desde o início de março devido a um infarto sofrido no dia 5. O casal estava junto há cerca de um ano, desde fevereiro de 2025, e a relação havia sido oficializada no aniversário de 28 anos da artista.

A notícia do rompimento surpreendeu o público, já que Jojo visitou o agora ex-namorado regularmente durante sua permanência no Hospital Central da Polícia Militar. Além disso, a influenciadora chegou a defendê-lo publicamente nas redes sociais contra acusações de uso de anabolizantes. Segundo as informações divulgadas, a decisão da separação partiu da vencedora de A Fazenda 12.

Até o momento, Jojo Todynho não se pronunciou oficialmente sobre o término, mas ambos já deixaram de se seguir. Thiago, por sua vez, compartilhou uma reflexão em seu story após a alta: "Acredito de verdade que, quando Deus quer te tornar bem-sucedido, Ele primeiro tira o teu conforto. Ele testa a tua paciência. Ele desafia a tua fé".

Thiago Gonçalves é namorado de Jojo Todynho 1 de 9