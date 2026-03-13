POLÊMICA

Ratinho se manifesta após falas transfóbicas sobre Erika Hilton: 'Não vou ficar em silêncio'

Apresentador utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para comentar a repercussão de suas declarações sobre a deputada

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:29

Ratinho rebate acusações de transfobia contra Erika Hilton Crédito: Reprodução/ Instagram

Carlos Massa, conhecido como Ratinho, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo seu nome e o da deputada federal Erika Hilton. O caso teve início durante a transmissão ao vivo de seu programa, quando o apresentador questionou a escolha da parlamentar para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara, afirmando não considerar a nomeação "justa" por Hilton ser uma mulher trans.

No vídeo publicado, ele declarou: "Muita polêmica, né? Eu defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política não é preconceito. É jornalismo. E não vou ficar em silêncio”.

Na última quarta-feira (11), durante o "Programa do Ratinho", o comunicador contestou a nomeação de Hilton para o cargo. "Tem tanta muié, por que vai dar para uma trans? Ela não é mulher, ela é trans", afirmou na ocasião. "Não tenho nada contra trans, mas tem outras mulheres, mulheres mesmo…".

Ratinho ainda acrescentou: "Mulher, para ser mulher, tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Com tanta mulher… Eu sou contra”. Durante a fala, ele também questionou o gênero da deputada e sua capacidade de compreender os desafios femininos. "Vamos modernizar, ter inclusão, mas não precisa exagerar. Estão exagerando", disse.

Em resposta, Erika Hilton acionou a Justiça com uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A parlamentar pediu uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

O SBT comunicou, em nota, que repudia a ação mencionada e qualquer tipo de discriminação e preconceito, reiterando que as declarações não refletem os valores da emissora.