Ao vivo, Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton e pode enfrentar processo judicial

Apresentador do SBT questionou a nomeação da parlamentar para a Comissão da Mulher

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:03

Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na noite desta quarta-feira (11) durante o Programa do Ratinho, no SBT, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, abriu espaço em sua atração para criticar duramente a nomeação da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. O problema, no entanto, foram as falas que questionavam a identidade de gênero da parlamentar e que rapidamente foram apontadas como transfóbicas.

Ratinho afirmou não achar 'justo' que uma mulher trans assumisse o cargo. "Mulher para ser mulher precisa ter útero, tem que menstruar", disparou o apresentador, alegando que respeita quem tem "comportamento diferente", mas reforçando um discurso que exclui mulheres trans. Ele ainda chegou a questionar se Erika seria "deputada ou deputado" e sobrou até para a cantora Pabllo Vittar, com comentários sobre sua anatomia.

Erika Hilton optou por não dar atenção direta ao apresentador em suas redes sociais, em um post celebrando sua conquista histórica na Câmara, ela foi categórica: "A opinião de transfóbicos e imbeCIS é a última coisa que me importa. Hoje fiz história por mim e pela minha comunidade". A deputada ressaltou que sua trajetória é marcada pela superação do preconceito e que o ódio não apagará sua vitória política.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) chamou Ratinho de 'criminoso', Duda afirmou ser revoltante ver tais declarações em rede nacional. "Essas falas criminosas contra a deputada Erika Hilton assumem uma dimensão coletiva e atacam toda a comunidade", declarou. A parlamentar mineira confirmou que já acionou o Ministério Público para que o apresentador responda judicialmente pelas declarações.

Até o fechamento desta matéria, o SBT não se manifestou oficialmente sobre as falas do apresentador.

