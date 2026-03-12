POLÊMICA

Ao vivo, Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton e pode enfrentar processo judicial

Apresentador do SBT questionou a nomeação da parlamentar para a Comissão da Mulher

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:03

Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na noite desta quarta-feira (11) durante o Programa do Ratinho, no SBT, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, abriu espaço em sua atração para criticar duramente a nomeação da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. O problema, no entanto, foram as falas que questionavam a identidade de gênero da parlamentar e que rapidamente foram apontadas como transfóbicas.

Ratinho afirmou não achar 'justo' que uma mulher trans assumisse o cargo. "Mulher para ser mulher precisa ter útero, tem que menstruar", disparou o apresentador, alegando que respeita quem tem "comportamento diferente", mas reforçando um discurso que exclui mulheres trans. Ele ainda chegou a questionar se Erika seria "deputada ou deputado" e sobrou até para a cantora Pabllo Vittar, com comentários sobre sua anatomia.

Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton 1 de 6

Erika Hilton optou por não dar atenção direta ao apresentador em suas redes sociais, em um post celebrando sua conquista histórica na Câmara, ela foi categórica: "A opinião de transfóbicos e imbeCIS é a última coisa que me importa. Hoje fiz história por mim e pela minha comunidade". A deputada ressaltou que sua trajetória é marcada pela superação do preconceito e que o ódio não apagará sua vitória política.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) chamou Ratinho de 'criminoso', Duda afirmou ser revoltante ver tais declarações em rede nacional. "Essas falas criminosas contra a deputada Erika Hilton assumem uma dimensão coletiva e atacam toda a comunidade", declarou. A parlamentar mineira confirmou que já acionou o Ministério Público para que o apresentador responda judicialmente pelas declarações.

Até o fechamento desta matéria, o SBT não se manifestou oficialmente sobre as falas do apresentador.