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Dua Lipa processa Samsung e pede indenização milionária após uso indevido de sua imagem

Cantora acusa empresa de usar sua foto em embalagens de televisores sem autorização e cobra US$ 15 milhões na Justiça

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:32

Dua Lipa processou a Samsung após descobrir uso de sua imagem Crédito: Reprodução

Dua Lipa entrou com um processo milionário contra a Samsung após descobrir que sua imagem teria sido usada sem autorização em campanhas de divulgação de televisores da marca. A artista pede uma indenização de US$ 15 milhões, o equivalente a cerca de R$ 84 milhões na cotação atual.

Segundo informações divulgadas pela revista Variety, a fabricante sul-coreana é acusada de utilizar fotos da cantora em caixas e materiais promocionais de aparelhos sem qualquer contrato, licença ou pagamento envolvendo a artista e sua equipe.

De acordo com o processo, Dua Lipa afirma que tentou resolver a situação de forma amigável antes de acionar a Justiça. A cantora teria entrado em contato com a empresa pedindo a retirada imediata das imagens das embalagens, mas, segundo os documentos, o pedido foi ignorado de maneira considerada “desdenhosa e insensível”.

Dua Lipa 1 de 9

A ação judicial destaca que o uso da imagem aconteceu sem consentimento em uma campanha de marketing de grande alcance. “A Sra. Lipa não permitiu e não teria permitido esse uso”, diz um trecho do documento apresentado pela defesa da artista.

O processo ainda afirma que a fotografia utilizada pertence à cantora e foi registrada durante o Austin City Limits Festival, em 2024. Segundo a equipe jurídica, além da utilização indevida da imagem, não houve qualquer participação ou aprovação da artista na campanha publicitária.

A repercussão do caso tomou conta das redes sociais após perfis internacionais compartilharem detalhes da ação movida por Dua Lipa contra a Samsung. Internautas passaram a comentar o valor milionário pedido pela cantora e a dimensão da suposta campanha publicitária.