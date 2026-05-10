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Adeus, abajur: arandelas redondas economizam espaço sem abrir mão do conforto e estilo

..Com formato simples e visual decorativo, as arandelas redondas viram alternativa aliando organização e design

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:00

Por estarem mais próxima do nível do solo do que as lâmpadas, há uma maior opções de customizações e arranjos que podem ser feitos sem precisar de muito esforço
Por estarem mais próxima do nível do solo do que as lâmpadas, há uma maior opções de customizações e arranjos que podem ser feitos sem precisar de muito esforço Crédito: Sinara Bianchet / Pexels

A arandela redonda ganhou espaço na decoração por unir duas coisas que muita gente busca em casa: beleza sem exagero e iluminação mais confortável para a rotina.

Fixada na parede, a peça não ocupa mesa, aparador ou criado-mudo, deixando espaço para outras peças dentro da casa ou apartamento.

Essa economia de espaço e versatilidade de instalação faz com que elas possam ser utilizadas facilmente em moradias pequenas ou áreas sem mobília plana, como corredores.

Modelos de arandelas

Arandelas globo em par por kifkif13 photos / Pexels
Modelo globo para quarto por Sinara Bianchet / Pexels
Arandela redonda com pegada gráfica por Fatih Güney / Pexels
Globo compacto de cabeceira por Stefany Sara / Pexels
Arandela curva com luz quente por Sofía Marquet / Pexels
Arandela arredondada minimalista por Yaşar Başkurt / Pexels
Cúpula arredondada clara por Berat BAKI / Pexels
Arandela curva de luz suave por Fatma Sümeyye / Pexels
Globo decorativo em ambiente leve por Fatih Güney / Pexels
Arandela arredondada clássica por Elnur Guliyev / Pexels
Arandela curva com personalidade por Viktoria Slowikowska / Pexels
Arandela curva com luz quente por Sofía Marquet / Pexels
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Arandelas globo em par por kifkif13 photos / Pexels

Por que redondas?

As formas arredondadas costumam passar uma impressão mais leve aos olhos. Em vez de criar linhas duras na parede, a arandela redonda ajuda a quebrar a rigidez de móveis, portas e quinas.

Um estudo publicado na revista científica Psychological Science apontou que o contorno de um objeto influencia a forma como as pessoas reagem a ele. A pesquisa observou preferência por formas curvas em comparação com formas pontiagudas.

Iluminação sem ocupar espaço

As arandelas também ajudam a resolver um problema muito comum nas casas cada vez menores em que vivemos: falta de superfície livre. Sem precisar de um ponto de apoio, ela ilumina o ambiente e ainda auxilia na organização e design do todo.

No quarto, a peça pode ficar ao lado da cama e liberar o criado-mudo para livros, celular ou copo d’água. Na sala, funciona como luz de apoio para assistir TV, conversar ou criar um clima mais intimista.

Arandelas podem inclusive ser mescladas com lâmpadas de luz amarela. Acopladas em áreas de leitura ou descanso durante a noite, elas podem transitar para iluminação principal, evitando luzes brancas intensas antes de dormir.

Um dos passos da higiene do sono é eliminar luzes artificiais intensas, especialmente as azuis e brancas, antes de dormir para garantir maior qualidade e profundidade do sono
Um dos passos da higiene do sono é eliminar luzes artificiais intensas, especialmente as azuis e brancas, antes de dormir para garantir maior qualidade e profundidade do sono Crédito: Polina / Pexels

Além disso, arandelas são mais recomendadas para servir como essa iluminação complementar, pois a troca de lâmpadas é mais simples e seu posicionamento pode ser mais estratégico.

Onde usar a arandela redonda

O melhor lugar depende da função desejada. Em áreas de passagem, como corredores e escadas, a arandela serve como uma referência visual para guiar o caminho. Em salas e quartos, ela cria uma camada de luz mais suave.

Para acertar na escolha, vale pensar em três usos simples:

  • No corredor, instale peças em sequência para dar ritmo à parede.
  • No quarto, prefira luz quente e difusa perto da cabeceira.
  • No hall, use a arandela para destacar textura, espelho ou quadro.

Em áreas externas, como varanda ou muro, é importante escolher modelos próprios para sol, chuva e umidade. Nem toda arandela interna suporta esse tipo de exposição.

Tags:

Casas Decoração de Ambientes Decoração

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