Adeus, abajur: arandelas redondas economizam espaço sem abrir mão do conforto e estilo

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:00
A arandela redonda ganhou espaço na decoração por unir duas coisas que muita gente busca em casa: beleza sem exagero e iluminação mais confortável para a rotina.
Fixada na parede, a peça não ocupa mesa, aparador ou criado-mudo, deixando espaço para outras peças dentro da casa ou apartamento.
Essa economia de espaço e versatilidade de instalação faz com que elas possam ser utilizadas facilmente em moradias pequenas ou áreas sem mobília plana, como corredores.
Modelos de arandelas
As formas arredondadas costumam passar uma impressão mais leve aos olhos. Em vez de criar linhas duras na parede, a arandela redonda ajuda a quebrar a rigidez de móveis, portas e quinas.
Um estudo publicado na revista científica Psychological Science apontou que o contorno de um objeto influencia a forma como as pessoas reagem a ele. A pesquisa observou preferência por formas curvas em comparação com formas pontiagudas.
As arandelas também ajudam a resolver um problema muito comum nas casas cada vez menores em que vivemos: falta de superfície livre. Sem precisar de um ponto de apoio, ela ilumina o ambiente e ainda auxilia na organização e design do todo.
No quarto, a peça pode ficar ao lado da cama e liberar o criado-mudo para livros, celular ou copo d’água. Na sala, funciona como luz de apoio para assistir TV, conversar ou criar um clima mais intimista.
Arandelas podem inclusive ser mescladas com lâmpadas de luz amarela. Acopladas em áreas de leitura ou descanso durante a noite, elas podem transitar para iluminação principal, evitando luzes brancas intensas antes de dormir.
Além disso, arandelas são mais recomendadas para servir como essa iluminação complementar, pois a troca de lâmpadas é mais simples e seu posicionamento pode ser mais estratégico.
O melhor lugar depende da função desejada. Em áreas de passagem, como corredores e escadas, a arandela serve como uma referência visual para guiar o caminho. Em salas e quartos, ela cria uma camada de luz mais suave.
Para acertar na escolha, vale pensar em três usos simples:
Em áreas externas, como varanda ou muro, é importante escolher modelos próprios para sol, chuva e umidade. Nem toda arandela interna suporta esse tipo de exposição.