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Dia das Mães: Nicolas Prattes, Thiago Nigro e famosos emocionam com homenagens nas redes sociais

Declarações para mães, esposas e filhos movimentaram as redes sociais dos famosos logo nas primeiras horas do domingo

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:00

Nicolas Prattes emocionou os seguidores com homenagem no Dia das Mães Crédito: Reprodução

O Dia das Mães começou em clima de emoção entre os famosos neste domingo (10). Desde as primeiras horas da manhã, artistas, empresários e personalidades da mídia passaram a compartilhar homenagens nas redes sociais, com declarações para mães, esposas e mulheres da família. Entre os nomes que movimentaram a web estão Nicolas Prattes, Thiago Nigro, Junior Lima e Rebeca Abravanel.

Junior Lima publicou uma homenagem dedicada à mãe, Noely Lima, e também à esposa, Monica Benini. “Feliz Dia das Mães, principalmente para essas duas aqui, que me ensinam todos os dias sobre o que é amor”, escreveu o cantor ao compartilhar registros em família.

Já Nicolas Prattes emocionou os seguidores ao publicar uma longa carta aberta para a mãe. O ator descreveu a matriarca como sua “base”, “força” e “maior exemplo de amor”, além de agradecer pelo apoio ao longo da carreira e da vida pessoal.

“Ela sempre esteve ao meu lado em cada passo da minha vida e da minha carreira, acreditando em mim até nos momentos em que eu mesmo duvidei”, escreveu o artista. Nas imagens compartilhadas, Nicolas também incluiu fotos ao lado da esposa, Sabrina Sato.

Filmes para assistir no Dia das Mães 1 de 11

Quem também chamou atenção foi Thiago Nigro. O empresário aproveitou a data para homenagear Maíra Cardi e refletir sobre a maternidade após o nascimento de Eloah, primeira filha do casal.

Segundo Thiago, a chegada da bebê transformou sua percepção sobre o esforço das mães no dia a dia. “Depois da chegada da Eloah, comecei a enxergar detalhes que antes passavam invisíveis para mim”, escreveu ele ao citar noites sem dormir, o estado constante de alerta e a dedicação diária de Maíra.

Rebeca Abravanel também entrou na corrente de homenagens. A filha de Silvio Santos publicou um vídeo ao lado do filho e compartilhou uma mensagem celebrando o amor materno.

“Mãe é o abraço que o coração reconhece antes mesmo das palavras”, escreveu a apresentadora. Na sequência, ela definiu as mães como mulheres que “transformam amor em eternidade todos os dias”.