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Dia das Mães: Nicolas Prattes, Thiago Nigro e famosos emocionam com homenagens nas redes sociais

Declarações para mães, esposas e filhos movimentaram as redes sociais dos famosos logo nas primeiras horas do domingo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 13:00

Nicolas Prattes emocionou os seguidores com homenagem no Dia das Mães
Nicolas Prattes emocionou os seguidores com homenagem no Dia das Mães Crédito: Reprodução

O Dia das Mães começou em clima de emoção entre os famosos neste domingo (10). Desde as primeiras horas da manhã, artistas, empresários e personalidades da mídia passaram a compartilhar homenagens nas redes sociais, com declarações para mães, esposas e mulheres da família. Entre os nomes que movimentaram a web estão Nicolas Prattes, Thiago Nigro, Junior Lima e Rebeca Abravanel.

Junior Lima publicou uma homenagem dedicada à mãe, Noely Lima, e também à esposa, Monica Benini. “Feliz Dia das Mães, principalmente para essas duas aqui, que me ensinam todos os dias sobre o que é amor”, escreveu o cantor ao compartilhar registros em família.

Já Nicolas Prattes emocionou os seguidores ao publicar uma longa carta aberta para a mãe. O ator descreveu a matriarca como sua “base”, “força” e “maior exemplo de amor”, além de agradecer pelo apoio ao longo da carreira e da vida pessoal.

“Ela sempre esteve ao meu lado em cada passo da minha vida e da minha carreira, acreditando em mim até nos momentos em que eu mesmo duvidei”, escreveu o artista. Nas imagens compartilhadas, Nicolas também incluiu fotos ao lado da esposa, Sabrina Sato.

Filmes para assistir no Dia das Mães

Tudo Sobre Minha Mãe (1999) por Reprodução
Que Horas Ela Volta? (2015) por Reprodução
Os Incríveis (2004) por Reprodução
Valente (2012) por Reprodução
Sexta-Feira Muito Louca (2003) por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça (2013) por Reprodução
Mommy (2014) por Reprodução
Mães Paralelas (2021) por Reprodução
A Filha Perdida (2021) por Reprodução
Tully (2018) por Reprodução
Um Sonho Possível (2009) por Reprodução
1 de 11
Tudo Sobre Minha Mãe (1999) por Reprodução

Quem também chamou atenção foi Thiago Nigro. O empresário aproveitou a data para homenagear Maíra Cardi e refletir sobre a maternidade após o nascimento de Eloah, primeira filha do casal.

Segundo Thiago, a chegada da bebê transformou sua percepção sobre o esforço das mães no dia a dia. “Depois da chegada da Eloah, comecei a enxergar detalhes que antes passavam invisíveis para mim”, escreveu ele ao citar noites sem dormir, o estado constante de alerta e a dedicação diária de Maíra.

Rebeca Abravanel também entrou na corrente de homenagens. A filha de Silvio Santos publicou um vídeo ao lado do filho e compartilhou uma mensagem celebrando o amor materno.

“Mãe é o abraço que o coração reconhece antes mesmo das palavras”, escreveu a apresentadora. Na sequência, ela definiu as mães como mulheres que “transformam amor em eternidade todos os dias”.

As homenagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e renderam milhares de comentários dos fãs, que também aproveitaram a data para enviar mensagens de carinho aos artistas e às famílias famosas.

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