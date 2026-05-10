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Henri Castelli processa mulher após polêmica no BBB 26 e pede indenização de R$ 50 mil

Ator acusa mulher de perseguição, difamação e falsa representação profissional após breve passagem pelo reality da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:34

Henri Castelli acionou a Justiça após polêmica envolvendo suposta falsa assessora Crédito: Reprodução

A rápida passagem de Henri Castelli pelo BBB 26 acabou ganhando um desdobramento fora das câmeras e foi parar na Justiça. O ator entrou com uma queixa-crime contra Roberta Nunes Pereira Maia, acusada de se passar por assessora dele durante o período em que esteve confinado no reality show da Globo. Henri deixou o programa poucos dias após a estreia por questões de saúde, mas o caso envolvendo a suposta falsa representante continuou repercutindo nos bastidores.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a situação começou após a mulher ter sido desmentida oficialmente pela equipe do artista. Desde então, ela teria passado a enviar mensagens para Henri Castelli, familiares e pessoas próximas ao ator, além de divulgar informações relacionadas à equipe dele e à vida pessoal do galã.

Henri Castelli (BBB 26) 1 de 10

No processo, Henri anexou uma das mensagens atribuídas a Roberta. Em um dos trechos, a mulher afirma que não precisava de exposição pública e que teria ajudado a construir a imagem de diversos artistas. “Eu coloco pessoas na mídia. Eu sou a mídia. Nunca precisei estar ao lado de artistas e influenciadores para aparecer”, teria escrito.

A defesa do ator formalizou a queixa-crime na última quarta-feira, 6 de maio. Os advogados apontam possíveis crimes de difamação, injúria, perseguição e divulgação de segredo. O documento também levanta suspeitas de eventual tentativa de estelionato e falsa representação profissional.

Além da ação criminal, os representantes de Henri Castelli pediram medidas cautelares para impedir novos contatos da mulher com o ator e familiares. A equipe jurídica também solicitou que antigas publicações relacionadas ao caso sejam removidas das redes sociais.