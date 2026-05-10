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Henri Castelli processa mulher após polêmica no BBB 26 e pede indenização de R$ 50 mil

Ator acusa mulher de perseguição, difamação e falsa representação profissional após breve passagem pelo reality da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:34

Henri Castelli acionou a Justiça após polêmica envolvendo suposta falsa assessora  Crédito: Reprodução

A rápida passagem de Henri Castelli pelo BBB 26 acabou ganhando um desdobramento fora das câmeras e foi parar na Justiça. O ator entrou com uma queixa-crime contra Roberta Nunes Pereira Maia, acusada de se passar por assessora dele durante o período em que esteve confinado no reality show da Globo. Henri deixou o programa poucos dias após a estreia por questões de saúde, mas o caso envolvendo a suposta falsa representante continuou repercutindo nos bastidores.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a situação começou após a mulher ter sido desmentida oficialmente pela equipe do artista. Desde então, ela teria passado a enviar mensagens para Henri Castelli, familiares e pessoas próximas ao ator, além de divulgar informações relacionadas à equipe dele e à vida pessoal do galã.

Henri Castelli (BBB 26)

Henri Castelli por Reprodução/TV Globo
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Henri Castelli é bastante alto por Reprodução
Henri Castelli por Reprodução
Henri Castelli sendo barr por Reprodução I Veja
Henri Castelli no Tivoli Ecoresort Praia do Forte por Reprodução I Instagram
Henri Castelli por Redes sociais
Henri Castelli conta que já foi confundido com Bradley Cooper nos Estados Unidos por Reprodução
henri por Reprodução/Instagram
Henri Castelli pagará R$ 438 mil por uso indevido de camarote do SPFC por Reprodução/Redes Sociais
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Henri Castelli por Reprodução/TV Globo

No processo, Henri anexou uma das mensagens atribuídas a Roberta. Em um dos trechos, a mulher afirma que não precisava de exposição pública e que teria ajudado a construir a imagem de diversos artistas. “Eu coloco pessoas na mídia. Eu sou a mídia. Nunca precisei estar ao lado de artistas e influenciadores para aparecer”, teria escrito.

A defesa do ator formalizou a queixa-crime na última quarta-feira, 6 de maio. Os advogados apontam possíveis crimes de difamação, injúria, perseguição e divulgação de segredo. O documento também levanta suspeitas de eventual tentativa de estelionato e falsa representação profissional.

Além da ação criminal, os representantes de Henri Castelli pediram medidas cautelares para impedir novos contatos da mulher com o ator e familiares. A equipe jurídica também solicitou que antigas publicações relacionadas ao caso sejam removidas das redes sociais.

No processo, o ator afirma que a situação pode ter prejudicado sua imagem pública e até causado impactos profissionais. Henri Castelli também pediu indenização de R$ 50 mil por danos relacionados ao episódio. A defesa ainda solicitou que Roberta arque com os custos processuais da ação.

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