Fotógrafo perde a memória em acidente, e filha comove a internet ao usar imagens históricas feitas pelo pai para ajudá-lo a lembrar da família

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:11
Antônio Gaudério perdeu as lembranças de quase toda a vida depois de um acidente doméstico em 2008, mas não perdeu a relação profunda com as imagens que fez ao longo da carreira.
Com a ajuda da filha, Ana Aurora Borges, o fotojornalista voltou a encarar o próprio acervo. De uma maneira comovente, a filha utiliza o trabalho de seu pai como uma forma de que Gaudério redescubra seu próprio passado.
Ana Aurora Borgesem entrevista ao Correio Braziliense
Alguns trabalhos de Antônio Gaudério
Ana Aurora Borges passou a abrir caixas, rever negativos, organizar arquivos e mostrar as imagens ao pai. O gesto começou de maneira íntima e despretensiosa, mas ganhou outro significado em breve: preservar a obra de Antônio Gaudério e aproximá-lo da própria história.
Ao Correio Braziliense, ela resumiu o impacto do acidente com uma frase direta: "Eu costumo dizer que meu pai zerou o HD". Depois da queda, Gaudério precisou reaprender funções básicas e se afastou da rotina profissional.
As fotos, porém, criaram um caminho possível. Ele não voltou a lembrar de tudo, mas passou a reagir ao acervo, escolher imagens, comentar enquadramentos e participar da curadoria do trabalho que construiu antes do acidente.
Esse processo dialoga com um artigo publicado no International Journal of Integrated Care, que avaliou adultos com lesão cerebral usando porta-retratos digitais e fotografias em sessões de memória com familiares.
O estudo, conduzido por Abigail Harding, observou que as imagens serviram como ponto de partida para conversas, estimularam lembranças e melhoraram a conexão entre pacientes e parentes durante a reabilitação.
Entre os cinco participantes avaliados, quatro apresentaram melhora em duas ou mais perguntas de memória. Os avanços mais expressivos apareceram em memória de trabalho, lembrança autobiográfica e recordação tardia.
Antônio Gaudério, nome profissional de Antônio Carlos Matos dos Santos, nasceu em Ijuí, no Rio Grande do Sul, em 1958. Entrou na Folha de S.Paulo em 1989 e se tornou referência no fotojornalismo de denúncia.
Sua câmera acompanhou temas que atravessam a história recente do país, como prostituição infantil, trabalho infantil, devastação da Amazônia, fome, migração e exploração de mão de obra boliviana em confecções de São Paulo.
Entre os reconhecimentos, está o Prêmio Vladimir Herzog de 1993, com o trabalho “Crise na saúde”. Depois vieram menções honrosas no mesmo prêmio por “Privatização da Embraer”, em 1995, e “Infância roubada”, em 1998.
“Infância roubada” é uma das séries que melhor resume o olhar de Gaudério. A obra expôs crianças submetidas a situações de abandono, pobreza e trabalho precoce, sem transformar a dor em espetáculo.
Outro trabalho central na carreira é “O preço de um vestido”, também identificado como “17 horas de trabalho por casa e comida”. Para a reportagem, Gaudério foi à Bolívia, entrou no mercado têxtil brasileiro e registrou a exploração de imigrantes em oficinas de costura. Esse trabalho venceu o Grande Prêmio Folha de Jornalismo de 2007.
Quando perguntado sobre suas fotos preferidas, Gaudério não escolheu uma imagem isolada. Ele respondeu que as melhores foram aquelas que ajudaram a mudar a realidade das pessoas retratadas e contribuíram para melhorar o mundo.
A trajetória foi interrompida em 2008, quando um acidente doméstico provocou perda de memória.