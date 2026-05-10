ASTROLOGIA

5 signos vão viver reviravoltas no amor e na sorte até 18 de maio, e um deles pode finalmente encontrar sua alma gêmea

Romance intenso, conexões inesperadas e oportunidades financeiras prometem mexer com a vida desses signos nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A energia das próximas semanas promete movimentar de vez a vida amorosa e financeira de alguns signos. Até 18 de maio, cinco deles entram em um período marcado por encontros marcantes, mais confiança, magnetismo e oportunidades que podem mudar completamente os rumos do coração e até do bolso. Para alguns, será o início de uma paixão intensa. Para outros, a chance de finalmente viver relações mais leves, profundas e alinhadas com o que realmente desejam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você entra em uma fase extremamente magnética e difícil de passar despercebida. Seu brilho pessoal cresce, sua autoestima melhora e isso faz com que novas pessoas se aproximem rapidamente. Conversas podem ganhar um tom mais íntimo do nada, e alguém que parecia apenas uma amizade pode surpreender. Além do amor, o período também favorece ganhos financeiros e oportunidades inesperadas.

Dica cósmica: Confie mais no seu poder de atração e não tenha medo de demonstrar interesse.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Touro: Depois de um período emocionalmente desgastante, as coisas começam finalmente a se encaixar. Você tende a sentir mais segurança emocional e também mais estabilidade financeira nos próximos dias. O momento favorece crescimento profissional, dinheiro entrando de formas diferentes e relações mais maduras. No amor, a sensação é de finalmente voltar a respirar.

Dica cósmica: Evite agir por impulso com dinheiro e permita-se aproveitar as boas notícias que chegam.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Escorpião: Os próximos dias prometem conexões profundas e intensas. Você pode perceber alguém se aproximando de forma muito mais séria ou viver um fortalecimento importante em uma relação já existente. Além disso, questões financeiras ligadas a parcerias, acordos ou ajuda externa tendem a destravar.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não é fraqueza. Abrir o coração pode aproximar ainda mais quem realmente importa.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Sagitário: O amor ganha força total na sua vida até 18 de maio. Existe chance de viver uma paixão arrebatadora ou perceber uma conexão ficando séria muito mais rápido do que imaginava. Você, que costuma fugir de cobranças emocionais, pode se surpreender querendo construir algo mais sólido com alguém.

Dica cósmica: Nem toda intensidade significa prisão. Algumas histórias chegam justamente para libertar.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Aquário: Seu charme fica praticamente impossível de ignorar nas próximas semanas. Novas conexões, flertes e encontros divertidos tendem a movimentar sua rotina, e alguém pode despertar sentimentos muito mais fortes do que o esperado. Você também entra em uma fase de mais confiança pessoal, o que aumenta ainda mais seu poder de atração.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades sociais. Uma conversa aparentemente casual pode virar algo enorme.