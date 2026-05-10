ASTROLOGIA

Como é a mãe de cada signo? As diferenças que marcam para sempre a vida dos filhos

De protetoras intensas a incentivadoras da liberdade, cada signo expressa o amor materno de uma forma única e cheia de nuances

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00

Dia das mães e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Não existe um único jeito de ser mãe, e é justamente aí que mora a beleza da maternidade. Cada mulher carrega traços que moldam a forma como cuida, protege, ensina e ama. Quando olhamos para os signos, essas diferenças ficam ainda mais evidentes, revelando estilos de criação que vão do colo mais acolhedor à independência mais corajosa. A seguir, veja como cada signo traduz o amor de mãe no dia a dia.

Como é a mãe de cada signo 1 de 12

A mãe de Áries: a força da natureza

É a mãe leoa, intensa e às vezes impaciente, mas extremamente protetora. Incentiva a independência dos filhos e é sempre a primeira a vibrar com cada conquista.

A mãe de Touro: o porto seguro

Afetuosa e prática, garante conforto e estabilidade em todos os sentidos. Tem o dom de criar tradições familiares e memórias afetivas através do cuidado e da comida.

A mãe de Gêmeos: a melhor amiga

Comunicativa e curiosa, adora conversar sobre tudo com os filhos. Transforma aprendizado em diversão e faz questão de estar presente no universo deles.

A mãe de Câncer: o coração da casa

A maternidade faz parte de quem ela é. Sensível e intuitiva, entende o que o filho precisa antes mesmo das palavras. Seu colo é sempre refúgio.

A mãe de Leão: a rainha orgulhosa

Generosa e cheia de presença, faz de tudo para ver os filhos brilharem. É a maior incentivadora e ensina, desde cedo, o valor da autoconfiança.

A mãe de Virgem: a guia dedicada

Atenta aos detalhes, cuida da rotina, da saúde e do futuro dos filhos com dedicação. Demonstra amor nos pequenos gestos e no desejo constante de fazer o melhor.

A mãe de Libra: a busca pela harmonia

Gentil e justa, valoriza o equilíbrio dentro de casa. Ensina o respeito, o diálogo e a importância de relações saudáveis.

A mãe de Escorpião: a guardiã intuitiva

Intensa e observadora, percebe tudo ao redor. Tem uma conexão profunda com os filhos e um instinto protetor difícil de explicar.

A mãe de Sagitário: a parceira de aventuras

Leve e otimista, incentiva os filhos a explorarem o mundo. Para ela, aprender vem da experiência e a liberdade é essencial.

A mãe de Capricórnio: o exemplo de determinação

Responsável e firme, ensina o valor do esforço e da disciplina. Seu amor aparece na construção de segurança e de um futuro sólido.

A mãe de Aquário: a visionária moderna

Original e independente, incentiva os filhos a serem quem são. Valoriza a autenticidade e apoia escolhas fora do padrão.

A mãe de Peixes: a alma sensível