CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão comprada por Belle Daltro com escadas imponentes e arquitetura contemporânea

Casa de luxo das influenciadoras impressiona por arquitetura moderna, ambientes amplos e decoração sofisticada

Heider Sacramento

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00

Vídeo da mansão de Belle Daltro voltou a viralizar em 2026 após repercussão nas redes Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Belle Daltro em janeiro de 2025 voltou a circular nas redes sociais e reacendeu a curiosidade dos seguidores sobre a mansão comprada pela influenciadora ao lado da noiva, Amanda Lago.

Nas imagens, o casal aparece celebrando a conquista da casa própria enquanto mostra detalhes do imóvel de alto padrão, que chamou atenção pelo tamanho e pela estética moderna.

A mansão aposta em arquitetura contemporânea, com ambientes integrados, pé-direito elevado e grandes janelas de vidro que ampliam a iluminação natural dos espaços. A decoração segue uma linha sofisticada, marcada por tons claros, móveis modernos e acabamento minimalista.

Mansão de Belle Daltro 1 de 7

A sala principal virou um dos destaques entre os fãs das influenciadoras. O espaço amplo reúne diferentes ambientes de convivência e aparece conectado à área externa da residência, reforçando a sensação de amplitude do imóvel.

Outro ponto que repercutiu nas redes foi a área gourmet integrada ao jardim, pensada para encontros e momentos de lazer. Os registros ainda mostram escadas imponentes, detalhes em mármore e iluminação estratégica espalhada pela casa.