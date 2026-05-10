Como é a mansão comprada por Belle Daltro com escadas imponentes e arquitetura contemporânea

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00
Um vídeo publicado por Belle Daltro em janeiro de 2025 voltou a circular nas redes sociais e reacendeu a curiosidade dos seguidores sobre a mansão comprada pela influenciadora ao lado da noiva, Amanda Lago.
Nas imagens, o casal aparece celebrando a conquista da casa própria enquanto mostra detalhes do imóvel de alto padrão, que chamou atenção pelo tamanho e pela estética moderna.
A mansão aposta em arquitetura contemporânea, com ambientes integrados, pé-direito elevado e grandes janelas de vidro que ampliam a iluminação natural dos espaços. A decoração segue uma linha sofisticada, marcada por tons claros, móveis modernos e acabamento minimalista.
Mansão de Belle Daltro
A sala principal virou um dos destaques entre os fãs das influenciadoras. O espaço amplo reúne diferentes ambientes de convivência e aparece conectado à área externa da residência, reforçando a sensação de amplitude do imóvel.
Outro ponto que repercutiu nas redes foi a área gourmet integrada ao jardim, pensada para encontros e momentos de lazer. Os registros ainda mostram escadas imponentes, detalhes em mármore e iluminação estratégica espalhada pela casa.
As suítes seguem o padrão luxuoso do restante da propriedade, com quartos amplos, closets espaçosos e banheiros modernos. O projeto da residência também privilegia conforto e privacidade.