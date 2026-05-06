CASA DOS FAMOSOS

Como é o apartamento de Luciana Gimenez em Nova York com o filho e ambiente que mistura luxo e praticidade

Imóvel mistura memórias pessoais, rotina em família e detalhes curiosos na decoração

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada Crédito: Reprodução

Entre gravações, viagens e novos projetos na TV, Luciana Gimenez abriu um lado mais íntimo da sua rotina ao mostrar o apartamento onde vive parte do tempo em Nova York. Aos 56 anos, a apresentadora revelou um espaço que combina praticidade urbana com lembranças pessoais, criando um ambiente que reflete diferentes fases da sua vida.

O imóvel, que também é utilizado pelo filho Lucas Jagger durante a faculdade, aparece como uma extensão da relação entre mãe e filho. “É a minha cara, mas também tem a cara dele”, contou, ao mostrar os cômodos e explicar como a decoração mistura referências dos dois.

Apartamento de Luciana Gimenez em Nova York 1 de 19

Entre os detalhes que mais chamam atenção estão elementos inusitados, como manequins vermelhos que, segundo a própria apresentadora, foram encontrados na rua e incorporados à decoração. O apartamento também guarda peças carregadas de significado, como moldes em gesso de sua barriga durante as gestações, além de fotos de família e registros da carreira espalhados pelos ambientes.

A proposta do espaço não é apenas estética. Luciana deixa claro que o apartamento precisa ser funcional para o dia a dia, inclusive com regras curiosas, como a restrição ao uso de sapatos ou jeans em alguns cômodos. A apresentadora também mostra uma rotina comum, revelando que gosta de realizar tarefas domésticas, como limpar a casa, o que aproxima o ambiente de uma vivência mais cotidiana.