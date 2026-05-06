Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é o apartamento de Luciana Gimenez em Nova York com o filho e ambiente que mistura luxo e praticidade

Imóvel mistura memórias pessoais, rotina em família e detalhes curiosos na decoração

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada Crédito: Reprodução

Entre gravações, viagens e novos projetos na TV, Luciana Gimenez abriu um lado mais íntimo da sua rotina ao mostrar o apartamento onde vive parte do tempo em Nova York. Aos 56 anos, a apresentadora revelou um espaço que combina praticidade urbana com lembranças pessoais, criando um ambiente que reflete diferentes fases da sua vida.

O imóvel, que também é utilizado pelo filho Lucas Jagger durante a faculdade, aparece como uma extensão da relação entre mãe e filho. “É a minha cara, mas também tem a cara dele”, contou, ao mostrar os cômodos e explicar como a decoração mistura referências dos dois.

Apartamento de Luciana Gimenez em Nova York

Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução
1 de 19
Luciana Gimenez mostra apartamento em Nova York com o filho e vista privilegiada por Reprodução

Entre os detalhes que mais chamam atenção estão elementos inusitados, como manequins vermelhos que, segundo a própria apresentadora, foram encontrados na rua e incorporados à decoração. O apartamento também guarda peças carregadas de significado, como moldes em gesso de sua barriga durante as gestações, além de fotos de família e registros da carreira espalhados pelos ambientes.

A proposta do espaço não é apenas estética. Luciana deixa claro que o apartamento precisa ser funcional para o dia a dia, inclusive com regras curiosas, como a restrição ao uso de sapatos ou jeans em alguns cômodos. A apresentadora também mostra uma rotina comum, revelando que gosta de realizar tarefas domésticas, como limpar a casa, o que aproxima o ambiente de uma vivência mais cotidiana.

Outro ponto de destaque é a vista privilegiada do imóvel, voltada para a Freedom Tower, um dos cartões-postais da cidade. O cenário reforça a conexão da apresentadora com Nova York, onde vive há cerca de sete anos, dividindo sua rotina entre o Brasil e os Estados Unidos.

Mais recentes

Imagem - Casamento de 23 anos termina após marido se envolver com monge budista e fazer proposta chocante

Casamento de 23 anos termina após marido se envolver com monge budista e fazer proposta chocante
Imagem - Mãe de Virginia posta mensagem enigmática em meio a suposta crise no namoro da filha com Vini Jr: 'Ela vai aguentar'

Mãe de Virginia posta mensagem enigmática em meio a suposta crise no namoro da filha com Vini Jr: 'Ela vai aguentar'
Imagem - Plutão retrógrado começa agora e 4 signos entram em um dos períodos mais decisivos do ano

Plutão retrógrado começa agora e 4 signos entram em um dos períodos mais decisivos do ano