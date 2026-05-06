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Mãe de Virginia posta mensagem enigmática em meio a suposta crise no namoro da filha com Vini Jr: 'Ela vai aguentar'

Margareth Serrão compartilhou reflexão religiosa na madrugada desta quarta-feira (6), em seus Stories do Instagram

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de maio de 2026 às 07:19

Margareth Serrão, mãe de Virginia, fez postagem em meio a suposta crise no namoro da filha com Vini Jr Crédito: Reprodução

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão usou os Stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira (6) para publicar uma mensagem religiosa em meio aos rumores de crise e até de um possível término no namoro da filha com o jogador Vini Jr, de 25 anos, da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

"Quando eles disseram 'ela não vai aguentar', Deus respondeu: 'Ela não só vai aguentar, como vai se levantar mais forte, porque quem sustenta ela sou eu!", dizia o texto compartilhado. "Amém. Boa noite!", escreveu Margareth ao publicar a mensagem.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 9

Os boatos sobre o relacionamento ganharam força na última segunda-feira (4), quando Vini Jr apagou um vídeo em que aparecia em um momento de intimidade com Virginia, atitude que alimentou ainda mais as especulações de um possível afastamento entre os dois.

No mesmo dia, Fernanda Cristina, mãe do jogador, também fez uma publicação com tom religioso ao se despedir dos seguidores nos Stories. A mensagem, inclusive, veio do mesmo perfil do qual Virginia havia compartilhado um conteúdo momentos antes.

Post de Margareth Serrão Crédito: Reprodução/Instagram

"Existe um tempo determinado para cada fase da vida. Deus governa cada estação, seja de alegria ou de dor. Confie: tudo acontece na hora certa (Eclesiastes 3:1-8)", dizia a postagem divulgada pela mãe de Vini Jr.

Os rumores começaram no fim de semana, quando seguidores notaram uma mudança no comportamento de Virginia nas redes sociais. Conhecida por interagir com frequência nas publicações do jogador, ela passou a não curtir nem comentar os posts recentes, o que levantou questionamentos entre internautas.

Além disso, a influenciadora foi vista em eventos com amigos nos últimos dias, o que também contribuiu para as teorias. Apesar da repercussão, a assessoria de Virginia já havia negado qualquer crise no relacionamento. "Não temos conhecimento de término de namoro", informou.