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Mãe de Vini Jr. publica mensagem sobre 'alegria e dor' e reacende rumores sobre crise no namoro do jogador com Virginia

Post com trecho bíblico aumenta dúvidas sobre possível crise no relacionamento do casal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:59

Virginia Fonseca com a sogra, Fernanda Cristina, e com o namorado, Vini Jr
Virginia Fonseca com a sogra, Fernanda Cristina, e com o namorado, Vini Jr Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina fez uma publicação com tom reflexivo nas redes sociais na noite de segunda-feira (4). Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um trecho bíblico a partir de um perfil religioso. A atitude aconteceu em meio a rumores sobre uma suposta crise no namoro do jogador com Virginia Fonseca. A própria influenciadora também postou uma mensagem do mesmo perfil.

"Existe um tempo determinado para cada fase da vida. Deus governa cada estação, seja de alegria ou de dor. Confie: tudo acontece na hora certa (Eclesiastes 3:1-8)", dizia a mensagem compartilhada por Fernanda Cristina.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
Foto publicada por Vini Jr. com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Alvaro exibe flores que Virginia ganhou de Vini Jr. por Reprodução
As almofadas com fotos do casal não apareceram mais por Reprodução
Virginia assiste ao jogo do Real Madrid em meio a rumores de crise por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução

A reflexão veio no mesmo dia em que o craque do Real Madrid e Seleção Brasileira apagou um vídeo em que aparecia em um momento de intimidade com Virginia. A atitude chamou atenção dos seguidores e aumentou ainda mais as especulações sobre uma possível crise, e até um término, no relacionamento do casal.

Os rumores começaram a ganhar força no fim de semana, quando internautas passaram a notar uma mudança no comportamento de Virginia nas redes sociais. Conhecida por interagir com frequência nas publicações de Vini Jr., a influenciadora deixou de curtir e comentar os posts mais recentes do jogador, o que levantou suspeitas entre os fãs.

Reflexão compartilhada pela mãe de Vini Jr.
Reflexão compartilhada pela mãe de Vini Jr. Crédito: Reprodução

A ausência de interações chamou ainda mais atenção por se tratar de um casal que costuma compartilhar momentos juntos e trocar demonstrações públicas de carinho com frequência. Além disso, Virginia marcou presença em eventos ao lado de amigos nos últimos dias, o que contribuiu para intensificar as teorias de distanciamento.

Apesar da repercussão nas redes sociais, a assessoria da influenciadora já havia se pronunciado anteriormente negando qualquer crise no relacionamento. "Não temos conhecimento de término de namoro".

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior

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