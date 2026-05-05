ACABOU?

Mãe de Vini Jr. publica mensagem sobre 'alegria e dor' e reacende rumores sobre crise no namoro do jogador com Virginia

Post com trecho bíblico aumenta dúvidas sobre possível crise no relacionamento do casal

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06:59

Virginia Fonseca com a sogra, Fernanda Cristina, e com o namorado, Vini Jr Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina fez uma publicação com tom reflexivo nas redes sociais na noite de segunda-feira (4). Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um trecho bíblico a partir de um perfil religioso. A atitude aconteceu em meio a rumores sobre uma suposta crise no namoro do jogador com Virginia Fonseca. A própria influenciadora também postou uma mensagem do mesmo perfil.

"Existe um tempo determinado para cada fase da vida. Deus governa cada estação, seja de alegria ou de dor. Confie: tudo acontece na hora certa (Eclesiastes 3:1-8)", dizia a mensagem compartilhada por Fernanda Cristina.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 8

A reflexão veio no mesmo dia em que o craque do Real Madrid e Seleção Brasileira apagou um vídeo em que aparecia em um momento de intimidade com Virginia. A atitude chamou atenção dos seguidores e aumentou ainda mais as especulações sobre uma possível crise, e até um término, no relacionamento do casal.

Os rumores começaram a ganhar força no fim de semana, quando internautas passaram a notar uma mudança no comportamento de Virginia nas redes sociais. Conhecida por interagir com frequência nas publicações de Vini Jr., a influenciadora deixou de curtir e comentar os posts mais recentes do jogador, o que levantou suspeitas entre os fãs.

Reflexão compartilhada pela mãe de Vini Jr. Crédito: Reprodução

A ausência de interações chamou ainda mais atenção por se tratar de um casal que costuma compartilhar momentos juntos e trocar demonstrações públicas de carinho com frequência. Além disso, Virginia marcou presença em eventos ao lado de amigos nos últimos dias, o que contribuiu para intensificar as teorias de distanciamento.