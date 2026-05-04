REALITY SHOW

Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão

Mudança de lado mexe no jogo e coloca Sheila em nova função dentro do reality

Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:57

Luis vence prova, troca de casa e muda dinâmica do reality Crédito: Reprodução

A dinâmica da semana já começou com virada dentro da casa. Luis Felipe levou a melhor na Prova do Tô Fora e conquistou o direito de sair da Casa do Trampo direto para a Casa do Patrão, mudando completamente sua posição no jogo.

A vitória não só garante mais conforto e vantagem estratégica, como também interfere na estrutura do grupo. Com a saída de Luis, quem assume a função que era dele é Sheila, que passa a ter um novo papel dentro da dinâmica..

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Além da mudança de posição, Luis também conquista uma proteção importante. Ele não pode ser indicado diretamente pelo Patrão na formação da próxima eliminação, embora ainda esteja sujeito aos votos da casa, o que mantém o risco no radar.