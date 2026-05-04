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Luis vence Prova do Tô Fora, deixa o Trampo e garante vaga na Casa do Patrão

Mudança de lado mexe no jogo e coloca Sheila em nova função dentro do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 23:57

Luis vence prova, troca de casa e muda dinâmica do reality Crédito: Reprodução

A dinâmica da semana já começou com virada dentro da casa. Luis Felipe levou a melhor na Prova do Tô Fora e conquistou o direito de sair da Casa do Trampo direto para a Casa do Patrão, mudando completamente sua posição no jogo.

A vitória não só garante mais conforto e vantagem estratégica, como também interfere na estrutura do grupo. Com a saída de Luis, quem assume a função que era dele é Sheila, que passa a ter um novo papel dentro da dinâmica..

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Além da mudança de posição, Luis também conquista uma proteção importante. Ele não pode ser indicado diretamente pelo Patrão na formação da próxima eliminação, embora ainda esteja sujeito aos votos da casa, o que mantém o risco no radar.

A movimentação acontece logo no início da semana e já reposiciona alianças, criando novos cenários para a formação do “Tá na Reta”. A troca entre os grupos costuma impactar estratégias e pode alterar o rumo do jogo nos próximos dias.

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