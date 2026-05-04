REALITY SHOW

Jovan desiste da Casa do Patrão após crise emocional e deixa reality de forma inesperada

Participante já havia demonstrado fragilidade nos últimos dias e saída marca a primeira desistência da temporada

Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:34

Jovan desiste do reality após dias de pressão e desgaste emocional Crédito: Reprodução/Disney+

A tensão dentro do reality finalmente cobrou um preço alto. Jovan Nascimento não resistiu à pressão do confinamento e decidiu deixar o jogo, tornando-se o primeiro participante a desistir da atual temporada.

A saída aconteceu na noite de domingo (3), poucos dias depois de ele enfrentar o “Tá na Reta” e escapar da eliminação. Mesmo permanecendo na disputa, o clima já não era o mesmo. O participante, natural de Recife, vinha demonstrando sinais claros de desgaste emocional, o que levou a produção a encaminhá-lo para atendimento antes da decisão final.

Nos bastidores da casa, o clima foi de surpresa e tensão. O anúncio foi feito de forma direta por Boninho, que comunicou os confinados e pediu que os pertences de Jovan fossem retirados imediatamente. A ordem prática marcou o fim abrupto da trajetória do participante no programa.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

A decisão, no entanto, não surgiu do nada. Dias antes, Jovan já havia desabafado sobre o estado emocional, relatando sintomas físicos como calafrios e suor frio, além de admitir que pensava seriamente em desistir. Mesmo com incentivo de colegas para continuar, a pressão do jogo seguiu aumentando.