Jovan desiste da Casa do Patrão após crise emocional e deixa reality de forma inesperada

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:34
A tensão dentro do reality finalmente cobrou um preço alto. Jovan Nascimento não resistiu à pressão do confinamento e decidiu deixar o jogo, tornando-se o primeiro participante a desistir da atual temporada.
A saída aconteceu na noite de domingo (3), poucos dias depois de ele enfrentar o “Tá na Reta” e escapar da eliminação. Mesmo permanecendo na disputa, o clima já não era o mesmo. O participante, natural de Recife, vinha demonstrando sinais claros de desgaste emocional, o que levou a produção a encaminhá-lo para atendimento antes da decisão final.
Nos bastidores da casa, o clima foi de surpresa e tensão. O anúncio foi feito de forma direta por Boninho, que comunicou os confinados e pediu que os pertences de Jovan fossem retirados imediatamente. A ordem prática marcou o fim abrupto da trajetória do participante no programa.
Participantes da Casa do Patrão
A decisão, no entanto, não surgiu do nada. Dias antes, Jovan já havia desabafado sobre o estado emocional, relatando sintomas físicos como calafrios e suor frio, além de admitir que pensava seriamente em desistir. Mesmo com incentivo de colegas para continuar, a pressão do jogo seguiu aumentando.
Nas últimas horas antes da saída, um novo episódio acabou pesando ainda mais. O participante foi desclassificado de uma prova após descumprir regras, o que intensificou o desgaste dentro do confinamento e contribuiu para a escolha de abandonar a competição.