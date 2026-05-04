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Jovan desiste da Casa do Patrão após crise emocional e deixa reality de forma inesperada

Participante já havia demonstrado fragilidade nos últimos dias e saída marca a primeira desistência da temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:34

Jovan desiste do reality após dias de pressão e desgaste emocional Crédito: Reprodução/Disney+

A tensão dentro do reality finalmente cobrou um preço alto. Jovan Nascimento não resistiu à pressão do confinamento e decidiu deixar o jogo, tornando-se o primeiro participante a desistir da atual temporada.

A saída aconteceu na noite de domingo (3), poucos dias depois de ele enfrentar o “Tá na Reta” e escapar da eliminação. Mesmo permanecendo na disputa, o clima já não era o mesmo. O participante, natural de Recife, vinha demonstrando sinais claros de desgaste emocional, o que levou a produção a encaminhá-lo para atendimento antes da decisão final.

Nos bastidores da casa, o clima foi de surpresa e tensão. O anúncio foi feito de forma direta por Boninho, que comunicou os confinados e pediu que os pertences de Jovan fossem retirados imediatamente. A ordem prática marcou o fim abrupto da trajetória do participante no programa.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A decisão, no entanto, não surgiu do nada. Dias antes, Jovan já havia desabafado sobre o estado emocional, relatando sintomas físicos como calafrios e suor frio, além de admitir que pensava seriamente em desistir. Mesmo com incentivo de colegas para continuar, a pressão do jogo seguiu aumentando.

Nas últimas horas antes da saída, um novo episódio acabou pesando ainda mais. O participante foi desclassificado de uma prova após descumprir regras, o que intensificou o desgaste dentro do confinamento e contribuiu para a escolha de abandonar a competição.

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