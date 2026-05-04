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Priscila Fantin chama atenção ao surgir no hospital e detalha motivo da internação

Atriz compartilha rotina de cuidados, surge sorrindo durante atendimento e tranquiliza seguidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 22:19

Priscila Fantin aparece tomando soro e diz que é para imunidade e disposição
Priscila Fantin aparece tomando soro e diz que é para imunidade e disposição Crédito: Reprodução

Sem alarde, mas suficiente para chamar atenção, Priscila Fantin apareceu em um hospital nesta segunda-feira (4) e dividiu o momento com seguidores. Nos registros publicados nas redes sociais, a atriz surge recebendo soro intravenoso, mas faz questão de afastar qualquer preocupação.

Nos vídeos, Priscila aparece tranquila, sorrindo e mostrando o braço durante a aplicação. A explicação veio direta, no próprio story: “Sorinho pra imunidade e disposição”, escreveu, indicando que o atendimento faz parte de um cuidado preventivo e não de um quadro grave.

A publicação mostra apenas recortes do momento, sem detalhes sobre diagnóstico ou qualquer problema de saúde. Em um dos registros, a atriz ainda exibe rapidamente uma área do hospital, mantendo o foco na rotina pessoal e no bem-estar.

Priscila Fantin

Priscila Fantin por Redes sociais
Priscila Fantin aparece tomando soro e diz que é para imunidade e disposição por Reprodução
Priscila Fantin em Malhação por Reprodução
Priscila Fantin em Malhação por Reprodução
Priscila Fantin e o marido, Bruno Lopes por Reprodução/Instagram
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Priscila Fantin por Redes sociais

Aos 42 anos, Priscila mantém uma presença constante nas redes, onde compartilha bastidores da vida pessoal e profissional. Mãe de Romeo, nascido em 2011, ela vive em São Paulo com o ator Bruno Lopes, com quem está desde 2018 e oficializou a união no ano seguinte.

Longe das novelas nos últimos anos, a atriz tem priorizado o teatro. Atualmente, está em cartaz com a peça “As Amantes de George Washington”, ao lado de Claudia Ohana, consolidando uma fase mais voltada aos palcos.

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