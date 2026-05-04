Atriz de ‘Três Graças’ é diagnosticada com doença sem cura e mostra mudança radical na diete

Bárbara Reis explicou quais alimentos podem causar inflamação em seu caso

  • Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 21:16

Atriz Bárbara Reis
Atriz Bárbara Reis Crédito: Reprodução | Instagram

Bárbara Reis no ar na TV Globo como Lena na novela “Três Graças”, revelou através das redes sociais que mudou os hábitos alimentares drasticamente após ser diagnosticada com lipedema.

A doença que já acometeu também a atriz Paola Oliveira e a modelo Yasmin Brunet é crônica e inflamatória do tecido adiposo que provoca acúmulo anormal e desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e nos braços.

Atriz Barbara Reis por Reprodução | Instagram
Atriz Barbara Reis por Reprodução | Instagram

Em um vídeo publicado em sue perfil no Instagram, a atriz falou sobre os alimentos considerados inflamatórios e anti inflamatórios para quem tem lipedema. Segundo a atriz, presunto, peito de peru, embutidos no geral, nuggets, biscoito recheado e ultraprocessados são inflamatórios e retém muito líquido, o que pode piorar o inchaço.

“O segundo é um clássico: açúcar branco. Aumenta a inflamação e pode intensificar a dor. Muita gente consome e não associa: glúten e laticínios”, explicou a atriz.

Já, de acordo com Bárbara, os que desinflamam são cúrcuma, frutas vermelhas, porque são frutas anti inflamatórias e que ajudam na circulação, além de gorduras boas como azeite, abacate, coco, “essenciais para desinflamar e pra equilibrar o corpo”.

“Foi ajustando isso que eu comecei a sentir a diferença, mas é claro que cada corpo é único e você precisa de um acompanhamento de um especialista”, alertou a atriz no final.

