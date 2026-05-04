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Atriz de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ encanta ao mostrar o rosto do filho pela 1ª vez

Imani Hakim viveu Tonia em série americana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:24

Imani Hakim compartilhou registros nas redes sociais
Imani Hakim compartilhou registros nas redes sociais Crédito: Divulgação e Reprodução | Instagram

A atriz Imani Hakim, famosa por interpretar Tonya no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, encantou os seguidores ao compartilhar um momento de intimidade com a família. Na foto, a artista aparece ao lado do esposo, Chris Naoki Lee, e com o filho no colo que roubou a cena no registro.

O registro repercutiu nas redes sociais, e fãs brasileiros disseram que o pequeno é uma mistura de negro com asiático, por causa da ascendencia do esposo da atriz. Em fevereiro do ano passado, Hakim revelou que estava grávida.

Imani Hakim

Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram
Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram
Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram
Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram
Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram
Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram
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Imani Hakim e Chris Naoki Lee por Reprodução | Instagram

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Kazuo-Marley Hakim Lee

Kazuo-Marley Hakim Lee por Reprodução | Instagram
Kazuo-Marley Hakim Lee por Reprodução | Instagram
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Kazuo-Marley Hakim Lee por Reprodução | Instagram

A publicação foi realizada pelo companheiro da mãe de primeira viagem, que também compartilhou detalhes do parto. Na publicação, o ator se declara para a noiva e revela que o trabalho de parto durou 42 horas. Ele ainda revelou que o bebe se chama Kazuo-Marley Hakim Lee, que segundo Chris, também pode ser chamado de Kaz Marley.

Tags:

Todo Mundo Odeia O Chris

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