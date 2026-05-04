MOMENTO FOFURA!

Atriz de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ encanta ao mostrar o rosto do filho pela 1ª vez

Imani Hakim viveu Tonia em série americana

Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:24

Imani Hakim compartilhou registros nas redes sociais Crédito: Divulgação e Reprodução | Instagram

A atriz Imani Hakim, famosa por interpretar Tonya no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, encantou os seguidores ao compartilhar um momento de intimidade com a família. Na foto, a artista aparece ao lado do esposo, Chris Naoki Lee, e com o filho no colo que roubou a cena no registro.

O registro repercutiu nas redes sociais, e fãs brasileiros disseram que o pequeno é uma mistura de negro com asiático, por causa da ascendencia do esposo da atriz. Em fevereiro do ano passado, Hakim revelou que estava grávida.

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Kazuo-Marley Hakim Lee 1 de 2