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Débora Falabella abre o jogo sobre maior dificuldade com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’

Atriz relembrou gravações de novela reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:35

Débora Falabella no programa Encontro
Débora Falabella no programa Encontro Crédito: Reprodução | TV Globo

Desde que “Avenida Brasil”, uma das novelas clássicas da teledramaturgia brasileira voltou a ser reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, bastidores e curiosidades sobre a trama voltaram a repercutir. A atriz Débora Falabella que interpretou Nina abriu o jogo no Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira (4) e relembrou os desafios dos bastidores, sobretudo no período da vingança da personagem contra Carminha na mansão de Tufão (Murilo Benício) quando a rotina de gravações ficou praticamente restrita às duas.

"Eu lembro que foram uma sequência de dias, só eu e ela dentro dessa casa, enquanto a Nina se vingava dela. Era uma concentração muito grande", relembrou. Apesar da exigência no momento, a atriz levou o período como uma das experiências mais ricas da novela. “Para o ator, aquilo era um deleite. Esse momento do embate foi muito concentrado e muito bom de fazer”, completou.

Débora Falabella

Nina (Débora Falabella) deseja vingança na primeira versão da trama por TV Globo | Estevam Avelar
Débora Falabella estrela espetáculo Prima Facie em Salvador por @joaocaldasfilho
Débora Falabella estrela espetáculo Prima Facie em Salvador por Annelize Tozetto
Débora Falabella estrela espetáculo Prima Facie em Salvador por Annelize Tozetto
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Débora Falabella como Nina em Avenida Brasil (2012) por Raphael Dias/TV Globo
Débora Falabella por Redes sociais
Débora Falabella por Jorge Bispo/Divulgação
Isabel (Débora Falabella): Primeira-dama de São Miguel, casada com Adriano e mãe de Cecília e Vera Lúcia. Mantém a ordem dentro de casa e cuida para que as filhas não saiam da linha.
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Nina (Débora Falabella) deseja vingança na primeira versão da trama por TV Globo | Estevam Avelar

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Em 2023, Débora Falabella e Adriana Esteves estiveram juntas no Altas Horas e relembrar a força das cenas entre Nina e Carminha, personagens que marcaram a novela exibida originalmente em 2012.

Débora Falabella contou que está revendo a novela com outro olhar, sem o peso da época das gravações, o que a ajudou a enxergar melhor o seu trabalho. “Revi a novela com mais distanciamento. Mais do que minhas cenas, consegui perceber o roteiro, a direção e o elenco, foi esse conjunto que fez o sucesso”, disse no programa matinal.

"Com o passar do tempo a gente assiste se criticando menos e sendo mais gentil com a gente. Eu olho e penso que bom que eu amadureci, mas era uma personagem feita para aquela idade", declarou. A atriz ainda citou a relação com Mel Maia, que viveu Rita na infância, e comentou como é interessante rever o início da história e notar as mudanças do elenco ao longo dos anos.

Tags:

Avenida Brasil mel Maia Débora Falabella Adriana Esteves

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