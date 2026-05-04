NOVELA

Débora Falabella abre o jogo sobre maior dificuldade com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil’

Atriz relembrou gravações de novela reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:35

Débora Falabella no programa Encontro Crédito: Reprodução | TV Globo

Desde que “Avenida Brasil”, uma das novelas clássicas da teledramaturgia brasileira voltou a ser reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, bastidores e curiosidades sobre a trama voltaram a repercutir. A atriz Débora Falabella que interpretou Nina abriu o jogo no Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira (4) e relembrou os desafios dos bastidores, sobretudo no período da vingança da personagem contra Carminha na mansão de Tufão (Murilo Benício) quando a rotina de gravações ficou praticamente restrita às duas.

"Eu lembro que foram uma sequência de dias, só eu e ela dentro dessa casa, enquanto a Nina se vingava dela. Era uma concentração muito grande", relembrou. Apesar da exigência no momento, a atriz levou o período como uma das experiências mais ricas da novela. “Para o ator, aquilo era um deleite. Esse momento do embate foi muito concentrado e muito bom de fazer”, completou.

Débora Falabella 1 de 9

Em 2023, Débora Falabella e Adriana Esteves estiveram juntas no Altas Horas e relembrar a força das cenas entre Nina e Carminha, personagens que marcaram a novela exibida originalmente em 2012.

Débora Falabella contou que está revendo a novela com outro olhar, sem o peso da época das gravações, o que a ajudou a enxergar melhor o seu trabalho. “Revi a novela com mais distanciamento. Mais do que minhas cenas, consegui perceber o roteiro, a direção e o elenco, foi esse conjunto que fez o sucesso”, disse no programa matinal.