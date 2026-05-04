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AO VIVO: assista à chegada dos famosos, looks e tudo do tapete vermelho do MET Gala 2026

Tapete vermelho mais aguardado da moda reúne celebridades, looks temáticos e arrecadação milionária em Nova York

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de maio de 2026 às 18:18

Famosos chegam ao Met Gala 2026 com looks impactantes no tapete vermelho.
Famosos chegam ao Met Gala 2026 com looks impactantes no tapete vermelho. Crédito: Reprodução/YouTube

Direto do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, o MET Gala 2026 já começou e o tapete vermelho mais importante do mundo da moda volta a concentrar os maiores nomes da cultura pop internacional. Realizado sempre na primeira segunda-feira de maio, o evento reúne celebridades, estilistas e figuras influentes em uma noite que mistura espetáculo, estratégia de imagem e arrecadação milionária.

Entre os nomes mais aguardados e confirmados na edição deste ano estão Rihanna, Zendaya, Kim Kardashian e Bad Bunny, além de outros artistas, atletas e influenciadores que chegam ao evento vestidos de acordo com o tema da exposição anual do Costume Institute. Os looks, sempre elaborados e muitas vezes conceituais, são parte central da experiência e ajudam a transformar o tapete vermelho em um dos momentos mais comentados do ano nas redes sociais.

Criado em 1948 pela publicitária Eleanor Lambert, o MET Gala nasceu como um jantar beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para o departamento de moda do museu. Com o passar das décadas, especialmente após a influência de Diana Vreeland e, mais tarde, sob o comando de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, o evento se transformou em um fenômeno global que conecta moda, arte e entretenimento.

Celebridades confirmadas no Met Gala 2026

A atriz Nicole Kidman por Reprodução | Redes Sociais
A cantora Sabrina Carpenter por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Doja Cat  por Reprodução/Instagram
A ex editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue, Anna Wintour por Reprodção/Camila Guerreiro/Vogue
A atriz Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
A cantora Lisa, do Blackpink por Reprodução/Instagram
A tenista californiana Venus Williams por Divulgação/Australian Open
A cantora Beyonce por Reprodução
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A atriz Nicole Kidman por Reprodução | Redes Sociais

Hoje, o MET Gala é a principal fonte de financiamento do Costume Institute, sendo responsável por arrecadar milhões de dólares todos os anos. Em 2026, a expectativa é de mais um recorde, com valores que ultrapassam dezenas de milhões em doações. O acesso é altamente restrito e a lista de convidados passa por aprovação direta de Anna Wintour, o que torna o evento ainda mais exclusivo.

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