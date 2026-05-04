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Unhas para torcer pelo Brasil na Copa 2026: ideias criativas e cheias de estilo

Do clássico verde e amarelo a nail arts modernas, veja inspirações para entrar no clima da torcida

Fernanda Varela

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:21

Sugestões de unhas para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução/Instagram

A Copa do Mundo está cada vez mais perto e, como sempre, os salões e estúdios já estão cheios de esmaltes verdes, amarelos e azuis nos carrinhos e prateleiras para as torcedoras de plantão.

As opções mais clássicas continuam sendo as mais usadas. O esmalte verde, amarelo e azul pode aparecer em versões lisas, francesinhas coloridas ou em combinações simples, ideais para quem quer algo discreto, mas ainda assim no clima da torcida.

Dicas de unhas para a Copa do Mundo 1 de 28

Para quem gosta de ousar, as nail arts com bandeiras são uma das tendências mais populares. Dá para apostar em uma unha filha única com a bandeira do Brasil ou em detalhes mais delicados, como traços geométricos que remetem às cores nacionais.

Outra ideia que vem ganhando força é o uso de esmaltes com glitter ou efeito metalizado nas cores da seleção. Eles dão um toque de brilho e funcionam bem para quem quer algo mais chamativo, especialmente em dias de jogo.

As unhas encapsuladas também aparecem como opção mais elaborada. Pequenos detalhes como estrelas, fitinhas e até mini bandeiras podem ser inseridos no design, criando um visual mais personalizado.

Para quem prefere algo moderno, vale apostar em nail art minimalista, com linhas finas em verde e amarelo sobre base nude ou branca. É uma forma elegante de entrar no clima da Copa sem pesar no visual.