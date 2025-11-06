Acesse sua conta
Esmalte descasca rápido? Veja os erros mais comuns e como evitá-los para sua unha durar mais

Descubra o que pode estar prejudicando a durabilidade da sua esmaltação e aprenda truques para manter as unhas perfeitas por mais tempo

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:12

Esmalte
Esmalte Crédito: Reprodução

Nada mais frustrante do que sair da manicure com as unhas impecáveis e, poucos dias depois, ver o esmalte começar a descascar. O problema é comum, mas na maioria das vezes está ligado a erros simples, e fáceis de corrigir.

Antes de tudo, é importante entender que a durabilidade da esmaltação depende de três fatores principais: preparo correto das unhas, aplicação adequada dos produtos e cuidados diários. Quando um desses passos falha, o resultado aparece rápido.

Esmalte por Shutterstock
Esmalte por Shutterstock
Esmalte por Shutterstock
Pesquisas apontam que o formato quadrado revela racionalidade e equilíbrio por Freepik
Unhas por Reprodução
Luiza Sonza por Divulgação
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Shutterstock

Preparar bem as unhas faz toda a diferença

A pressa pode ser inimiga da perfeição. Aplicar o esmalte sobre unhas sujas, úmidas ou com resíduos de produtos impede a aderência. Lave as mãos, seque bem e use uma lixa para ajustar o formato e remover arestas. Unhas limpas e secas garantem que o esmalte fixe melhor.

Evite exagerar nas camadas

Camadas grossas demoram a secar e descascam com facilidade. O ideal é aplicar o esmalte em três pinceladas finas, uma no centro e duas nas laterais, e esperar alguns minutos antes de passar a segunda demão.

Nunca pule a base e o top coat

Esses dois produtos são fundamentais. A base cria uma superfície uniforme e protege contra manchas, enquanto o top coat sela e aumenta a durabilidade. Uma camada de top coat a cada dois dias também ajuda a manter o brilho.

Cuidado com a água e produtos químicos

Mãos mergulhadas na água com frequência enfraquecem o esmalte. O mesmo vale para produtos de limpeza com fórmulas agressivas. Sempre que possível, use luvas. Na hora de remover o esmalte, prefira removedores sem acetona, que agridem menos.

Escolha esmaltes de boa qualidade

A diferença entre um produto profissional e um de baixa qualidade é visível no acabamento e na fixação. Opte por marcas conhecidas, mesmo que o investimento seja um pouco maior, o resultado compensa.

Como lavar a louça sem estragar a unha feita por Reprodução
Como lavar a louça sem estragar a unha feita por Reprodução
Como lavar a louça sem estragar a unha feita por Reprodução
Limpeza por Shutterstock
Limpeza por Shutterstock
Mofo se acumula no banheiro por Shutterstock e Divulgação
Unhas por Reprodução
Como lavar a louça sem estragar a unha feita por Reprodução

Respeite o tempo de secagem

Mesmo quando o esmalte parece seco, ele ainda pode estar sensível. Espere entre 15 e 20 minutos após aplicar o top coat e evite contato direto com água logo em seguida.

Outros cuidados que fazem diferença

Não use as unhas como ferramentas, evite roer e mantenha uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas do complexo B. Essas medidas fortalecem a estrutura da unha e prolongam a beleza da esmaltação.

Se, mesmo assim, o esmalte começar a descascar, faça pequenos retoques: aplique uma fina camada apenas na área afetada e finalize com top coat.

Unha Esmalte

