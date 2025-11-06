BELEZA

Esmalte descasca rápido? Veja os erros mais comuns e como evitá-los para sua unha durar mais

Descubra o que pode estar prejudicando a durabilidade da sua esmaltação e aprenda truques para manter as unhas perfeitas por mais tempo

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:12

Esmalte Crédito: Reprodução

Nada mais frustrante do que sair da manicure com as unhas impecáveis e, poucos dias depois, ver o esmalte começar a descascar. O problema é comum, mas na maioria das vezes está ligado a erros simples, e fáceis de corrigir.

Antes de tudo, é importante entender que a durabilidade da esmaltação depende de três fatores principais: preparo correto das unhas, aplicação adequada dos produtos e cuidados diários. Quando um desses passos falha, o resultado aparece rápido.

Preparar bem as unhas faz toda a diferença

A pressa pode ser inimiga da perfeição. Aplicar o esmalte sobre unhas sujas, úmidas ou com resíduos de produtos impede a aderência. Lave as mãos, seque bem e use uma lixa para ajustar o formato e remover arestas. Unhas limpas e secas garantem que o esmalte fixe melhor.

Evite exagerar nas camadas

Camadas grossas demoram a secar e descascam com facilidade. O ideal é aplicar o esmalte em três pinceladas finas, uma no centro e duas nas laterais, e esperar alguns minutos antes de passar a segunda demão.

Nunca pule a base e o top coat

Esses dois produtos são fundamentais. A base cria uma superfície uniforme e protege contra manchas, enquanto o top coat sela e aumenta a durabilidade. Uma camada de top coat a cada dois dias também ajuda a manter o brilho.

Cuidado com a água e produtos químicos

Mãos mergulhadas na água com frequência enfraquecem o esmalte. O mesmo vale para produtos de limpeza com fórmulas agressivas. Sempre que possível, use luvas. Na hora de remover o esmalte, prefira removedores sem acetona, que agridem menos.

Escolha esmaltes de boa qualidade

A diferença entre um produto profissional e um de baixa qualidade é visível no acabamento e na fixação. Opte por marcas conhecidas, mesmo que o investimento seja um pouco maior, o resultado compensa.

Respeite o tempo de secagem

Mesmo quando o esmalte parece seco, ele ainda pode estar sensível. Espere entre 15 e 20 minutos após aplicar o top coat e evite contato direto com água logo em seguida.

Outros cuidados que fazem diferença

Não use as unhas como ferramentas, evite roer e mantenha uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas do complexo B. Essas medidas fortalecem a estrutura da unha e prolongam a beleza da esmaltação.