TREMEMBÉ

Prótese dentária e mudanças na aparência: Marina Ruy Barbosa fala sobre mudanças para viver Suzane von Richthofen

Atriz elogiou trabalho da caracterizadora Britney Ferderline

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:31

Marina Ruy Barbosa passou por caracterização para viver Suzane Crédito: Reprodução | Instagram

A série “Tremembé” já é uma das mais assistidas do Prime Video e comentada nas redes sociais, e uma das criminosas que mais chamou atenção é Suzane von Richthofen, vivida pela atriz Marina Ruy Barbosa na produção. A atriz tem recebido diversos elogios por sua atuação, que trouxe a essência de como agia Suzane após o assassinato dos pais.

A atriz teve que passar por uma caracterização para viver Suzane, inclusive colocar prótese dentária. A caracterização da atriz foi por Britney Federline.

Em um vídeo curto compartilhado na conta do Prime Video no Instagram, Marina Ruy Barbosa apareceu no camarim durante a preparação para gravar e explicou o processo para tentar ficar mais parecida com Suzane.

“Esse momento do camarim é um momento de desconstrução da Marina, em cada fase, em cada etapa da caracterização, eu vou ficando mais a minha personagem e menos eu. Eu queria muito que a embocadura dessa personagem fosse diferente de Marina. A gente queria trazer isso de forma que fosse a mais natural possível, mas que tivesse realmente uma diferença”, disse a atriz.

Em entrevista à comunicadora Renata Moniz, no YouTube, Marina disse que o trabalho feito pela caracterizadora Britney foi genial. “Eu falei: ‘Britney, eu queria que tivesse uma estranheza porque tem uma embocadura que é diferente, meu olho é diferente, tem algumas coisas que eu acho que vão me dar mais propriedade cênica’. A caracterização também te ajuda a se sentir mais seguro e mais dentro do personagem. Eu queria que a presença da Suzane estivesse ali sem eu falar nada”.