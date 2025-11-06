Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prótese dentária e mudanças na aparência: Marina Ruy Barbosa fala sobre mudanças para viver Suzane von Richthofen

Atriz elogiou trabalho da caracterizadora Britney Ferderline

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16:31

Marina Ruy Barbosa passou por caracterização para viver Suzane
Marina Ruy Barbosa passou por caracterização para viver Suzane Crédito: Reprodução | Instagram

A série “Tremembé” já é uma das mais assistidas do Prime Video e comentada nas redes sociais, e uma das criminosas que mais chamou atenção é Suzane von Richthofen, vivida pela atriz Marina Ruy Barbosa na produção. A atriz tem recebido diversos elogios por sua atuação, que trouxe a essência de como agia Suzane após o assassinato dos pais.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé traz triângulo amoroso na cadeia por Divulgação
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
[Edicase]A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video) por Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
1 de 36
Série Tremembé por Divulgação

Leia mais

Imagem - O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

O que aconteceu com os criminosos de Tremembé? Veja quem está solto e quem segue na prisão

Imagem - Ex-prefeito rebate fala de que ator é feio e promete revelar detalhes de Tremembé

Ex-prefeito rebate fala de que ator é feio e promete revelar detalhes de Tremembé

Imagem - Suzane von Richthofen reativa redes sociais após sucesso da série Tremembé

Suzane von Richthofen reativa redes sociais após sucesso da série Tremembé

A atriz teve que passar por uma caracterização para viver Suzane, inclusive colocar prótese dentária. A caracterização da atriz foi por Britney Federline.

Em um vídeo curto compartilhado na conta do Prime Video no Instagram, Marina Ruy Barbosa apareceu no camarim durante a preparação para gravar e explicou o processo para tentar ficar mais parecida com Suzane.

“Esse momento do camarim é um momento de desconstrução da Marina, em cada fase, em cada etapa da caracterização, eu vou ficando mais a minha personagem e menos eu. Eu queria muito que a embocadura dessa personagem fosse diferente de Marina. A gente queria trazer isso de forma que fosse a mais natural possível, mas que tivesse realmente uma diferença”, disse a atriz.

Em entrevista à comunicadora Renata Moniz, no YouTube, Marina disse que o trabalho feito pela caracterizadora Britney foi genial. “Eu falei: ‘Britney, eu queria que tivesse uma estranheza porque tem uma embocadura que é diferente, meu olho é diferente, tem algumas coisas que eu acho que vão me dar mais propriedade cênica’. A caracterização também te ajuda a se sentir mais seguro e mais dentro do personagem. Eu queria que a presença da Suzane estivesse ali sem eu falar nada”.

“Tremembé” é uma série do Prime Video baseada no livro “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, do jornalista Ulisses Campbell, que mostra os bastidores do presídio em foram presas pessoas conhecidas por crimes que chocaram o Brasil. Entre eles estão Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, entre outros.

Leia mais

Imagem - 3 benefícios da urtiga para a saúde e formas de consumi-la

3 benefícios da urtiga para a saúde e formas de consumi-la

Imagem - 5 dicas para se preparar para a menopausa

5 dicas para se preparar para a menopausa

Imagem - 7 dicas para driblar a perda de memória durante a prova do Enem

7 dicas para driblar a perda de memória durante a prova do Enem

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)