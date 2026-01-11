Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo dá um aviso impossível de ignorar hoje (11 de janeiro): Áries, Leão, Sagitário e Aquário recebem um sinal importante

O dia traz clareza emocional e força para virar páginas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Este domingo, dia 11 de janeiro, chega com revelações que não podem mais ser ignoradas. Pequenas atitudes, reações inesperadas e conversas reveladoras funcionam como sinais claros para alguns signos. O dia mostra que insistir no passado pode ser confortável, mas escolher seguir em frente é libertador. Cabe a cada um decidir o que merece continuar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Um novo capítulo no amor começa hoje (10 de janeiro): 3 signos entram em uma fase romântica decisiva

Um novo capítulo no amor começa hoje (10 de janeiro): 3 signos entram em uma fase romântica decisiva

Imagem - A cor certa pode mudar tudo: descubra qual tom pode atrair exatamente o que você deseja em 2026

A cor certa pode mudar tudo: descubra qual tom pode atrair exatamente o que você deseja em 2026

Imagem - Algo muda no silêncio deste domingo (11 de janeiro) e mexe profundamente com as emoções de vários signos

Algo muda no silêncio deste domingo (11 de janeiro) e mexe profundamente com as emoções de vários signos

Áries: Uma reação inesperada de alguém próximo faz você enxergar com mais clareza como tem distribuído seu afeto. Hoje fica evidente que nem todos valorizam o que você oferece. Essa percepção fortalece seu instinto de autoproteção e mostra que reduzir expectativas também é uma forma de amor próprio.

Dica cósmica: Preserve sua energia emocional com quem realmente retribui.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leão: O dia revela um desequilíbrio emocional que você vinha tentando ignorar. Uma situação deixa claro que sua dedicação não tem sido reconhecida como merece. Apesar da frustração inicial, essa consciência evita desperdício de tempo e fortalece sua maturidade emocional.

Dica cósmica: Nem toda lealdade precisa ser mantida a qualquer custo.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Sagitário: Um acontecimento faz você desacelerar e sentir algo que vinha evitando. Ao perceber que sua reação já não é a mesma de antes, você entende o quanto amadureceu emocionalmente. O sinal do dia mostra que opiniões externas não precisam interferir na sua paz.

Dica cósmica: Crescer também é escolher o que não merece mais reação.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Aquário: Uma lembrança ou situação ligada ao passado surge, mas sem o peso de antes. Hoje você percebe que certas histórias já não têm poder sobre o seu presente. Esse distanciamento emocional saudável permite conexões mais leves e verdadeiras daqui para frente.

Dica cósmica: Superar não é esquecer, é não deixar doer.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Algo muda no silêncio deste domingo (11 de janeiro) e mexe profundamente com as emoções de vários signos

Algo muda no silêncio deste domingo (11 de janeiro) e mexe profundamente com as emoções de vários signos
Imagem - Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras

Carta O Coração domina o Baralho Cigano deste domingo (11 de janeiro): amor em destaque e emoções verdadeiras
Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

Anjo da Guarda deste domingo (11 de janeiro) traz recado para 4 signos: acalme o coração, o que você pediu em oração vai acontecer

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa