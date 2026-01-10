Acesse sua conta
A cor certa pode mudar tudo: descubra qual tom pode atrair exatamente o que você deseja em 2026

Especialista explica como usar a cor do seu signo para alinhar energia, intenções e desejos ao longo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18:00

Signos e cores
Signos e cores Crédito: Reprodução

Em 2026, manifestar desejos passa por algo simples e poderoso: cor. Cada signo possui uma tonalidade que ativa foco, confiança e alinhamento emocional, funcionando como um verdadeiro lembrete visual da vida que você quer construir.

Segundo a astróloga, taróloga e terapeuta energética Lisa Stardust, usar a cor ligada ao seu signo ou à energia que deseja atrair cria uma âncora emocional capaz de fortalecer intenções, decisões e atitudes ao longo do ano. Não importa se você aplica isso na roupa, na decoração, na escrita ou em pequenos rituais do dia a dia. O que importa é a constância e a intenção.

A seguir, descubra a cor de poder do seu signo em 2026 e como usá-la para atrair exatamente o que você deseja.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Áries: Laranja queimado

Essa cor ativa coragem, iniciativa e novos começos. Ideal para quem sente que precisa de um empurrão para mudar, arriscar ou iniciar projetos. Usar essa tonalidade ajuda você a agir com mais confiança e entusiasmo.

Dica cósmica: traga essa cor para objetos que representem metas e decisões importantes.

Touro: Ocre suave

O ocre fortalece estabilidade, constância e segurança emocional. Em 2026, essa cor ajuda você a confiar no próprio ritmo e a construir resultados duradouros.

Dica cósmica: use o ocre em ambientes de descanso ou trabalho para reforçar sensação de base firme.

Gêmeos: Amarelo mel

Essa tonalidade dourada estimula comunicação, clareza mental e poder de negociação. Ideal para conversas importantes, estudos e acordos.

Dica cósmica: escreva metas ou ideias usando essa cor para manter a mente focada.

Câncer: Areia

A cor areia traz equilíbrio emocional, acolhimento e intuição afiada. Em 2026, ela ajuda você a decidir sem culpa e com mais serenidade.

Dica cósmica: inclua essa cor em momentos de autocuidado e reflexão.

Leão: Dourado terroso

Essa cor amplifica expressão pessoal, criatividade e ambição. Perfeita para quem quer ser visto, reconhecido e valorizado.

Dica cósmica: use essa tonalidade em peças ou objetos que representem liderança e visibilidade.

Virgem: Branco

O branco simboliza clareza, organização e novos começos. Em 2026, ele ajuda você a se libertar da autocobrança excessiva.

Dica cósmica: comece projetos importantes em ambientes claros e organizados.

Libra: Bege cintilante

Essa cor traz harmonia, beleza e equilíbrio nas relações. Ajuda você a alinhar desejos pessoais com conexões mais saudáveis.

Dica cósmica: use essa tonalidade em momentos ligados ao amor e às escolhas afetivas.

Escorpião: Mel escuro

Essa variação mais intensa do mel fortalece transformação, poder pessoal e disciplina emocional.

Dica cósmica: traga essa cor para espaços íntimos e rituais de introspecção.

Sagitário: Marrom caramelo

Essa tonalidade estimula expansão, aprendizado e coragem para explorar novos caminhos.

Dica cósmica: use essa cor em planejamentos de viagens, estudos ou metas de longo prazo.

Capricórnio: Marrom café

Essa cor ancora ambição, foco e persistência. Em 2026, ela ajuda você a seguir firme sem se desgastar emocionalmente.

Dica cósmica: inclua essa tonalidade em objetos ligados à carreira e organização.

Aquário: Marrom dourado

O ocre estimula inovação, criatividade e pensamento fora da caixa. Ideal para desbloquear ideias e romper padrões mentais.

Dica cósmica: use essa cor em acessórios ou objetos criativos.

Peixes: Bege rosado

Essa cor fortalece intuição, sensibilidade e alinhamento emocional. Ajuda você a transformar sonhos em ações práticas.

Dica cósmica: traga essa tonalidade para momentos de escrita, arte ou visualização.

