A cor certa pode mudar tudo: descubra qual tom pode atrair exatamente o que você deseja em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18:00
Em 2026, manifestar desejos passa por algo simples e poderoso: cor. Cada signo possui uma tonalidade que ativa foco, confiança e alinhamento emocional, funcionando como um verdadeiro lembrete visual da vida que você quer construir.
Segundo a astróloga, taróloga e terapeuta energética Lisa Stardust, usar a cor ligada ao seu signo ou à energia que deseja atrair cria uma âncora emocional capaz de fortalecer intenções, decisões e atitudes ao longo do ano. Não importa se você aplica isso na roupa, na decoração, na escrita ou em pequenos rituais do dia a dia. O que importa é a constância e a intenção.
A seguir, descubra a cor de poder do seu signo em 2026 e como usá-la para atrair exatamente o que você deseja.
Cor de cada signo para 2026
Áries: Laranja queimado
Essa cor ativa coragem, iniciativa e novos começos. Ideal para quem sente que precisa de um empurrão para mudar, arriscar ou iniciar projetos. Usar essa tonalidade ajuda você a agir com mais confiança e entusiasmo.
Dica cósmica: traga essa cor para objetos que representem metas e decisões importantes.
Touro: Ocre suave
O ocre fortalece estabilidade, constância e segurança emocional. Em 2026, essa cor ajuda você a confiar no próprio ritmo e a construir resultados duradouros.
Dica cósmica: use o ocre em ambientes de descanso ou trabalho para reforçar sensação de base firme.
Gêmeos: Amarelo mel
Essa tonalidade dourada estimula comunicação, clareza mental e poder de negociação. Ideal para conversas importantes, estudos e acordos.
Dica cósmica: escreva metas ou ideias usando essa cor para manter a mente focada.
Câncer: Areia
A cor areia traz equilíbrio emocional, acolhimento e intuição afiada. Em 2026, ela ajuda você a decidir sem culpa e com mais serenidade.
Dica cósmica: inclua essa cor em momentos de autocuidado e reflexão.
Leão: Dourado terroso
Essa cor amplifica expressão pessoal, criatividade e ambição. Perfeita para quem quer ser visto, reconhecido e valorizado.
Dica cósmica: use essa tonalidade em peças ou objetos que representem liderança e visibilidade.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Virgem: Branco
O branco simboliza clareza, organização e novos começos. Em 2026, ele ajuda você a se libertar da autocobrança excessiva.
Dica cósmica: comece projetos importantes em ambientes claros e organizados.
Libra: Bege cintilante
Essa cor traz harmonia, beleza e equilíbrio nas relações. Ajuda você a alinhar desejos pessoais com conexões mais saudáveis.
Dica cósmica: use essa tonalidade em momentos ligados ao amor e às escolhas afetivas.
Escorpião: Mel escuro
Essa variação mais intensa do mel fortalece transformação, poder pessoal e disciplina emocional.
Dica cósmica: traga essa cor para espaços íntimos e rituais de introspecção.
Sagitário: Marrom caramelo
Essa tonalidade estimula expansão, aprendizado e coragem para explorar novos caminhos.
Dica cósmica: use essa cor em planejamentos de viagens, estudos ou metas de longo prazo.
Capricórnio: Marrom café
Essa cor ancora ambição, foco e persistência. Em 2026, ela ajuda você a seguir firme sem se desgastar emocionalmente.
Dica cósmica: inclua essa tonalidade em objetos ligados à carreira e organização.
Aquário: Marrom dourado
O ocre estimula inovação, criatividade e pensamento fora da caixa. Ideal para desbloquear ideias e romper padrões mentais.
Dica cósmica: use essa cor em acessórios ou objetos criativos.
Peixes: Bege rosado
Essa cor fortalece intuição, sensibilidade e alinhamento emocional. Ajuda você a transformar sonhos em ações práticas.
Dica cósmica: traga essa tonalidade para momentos de escrita, arte ou visualização.