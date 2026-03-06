Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Monteiro Lopes: Saiba como fazer famoso biscoito paraense com apenas cinco ingredientes

Folclore do Pará diz que o doce nasceu de uma rivalidade entre dois padeiros

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:30

Biscoito Monteiro Lopes
Biscoito Monteiro Lopes Crédito: Daniela Meira/Globo

Já imaginou acompanhar seu café com biscoitos caseiros? Tipicamente paraense, o Monteiro Lopes é um biscoito amanteigado de duas cores que se tornou um clássico regional. Essa receita foi ensinada por Ana Maria Braga, rende cerca de 22 unidades e é bem simples de ser feita, levando apenas cinco itens: farinha de trigo, manteiga, açúcar, chocolate em pó e água.

De acordo com o folclore do Pará, o nome do doce é uma homenagem às famílias Monteiro e Lopes, cujos patriarcas eram padeiros concorrentes. A lenda conta que eles produziam biscoitos de cores e sabores distintos em um dos principais pontos turísticos de Belém: o Mercado Ver-o-Peso.

Diz a tradição que, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, a rivalidade chegou ao fim com a união das famílias por meio do casamento entre os filhos dos padeiros. A partir disso, as receitas teriam sido fundidas em uma só, dando origem ao biscoito como é conhecido hoje. Já imaginou acompanhar seu café com biscoitos caseiros? Tipicamente paraense, o Monteiro Lopes é um biscoito amanteigado de duas cores que se tornou um clássico regional. Essa receita foi ensinada por Ana Maria Braga, rende cerca de 22 unidades e é bem simples de ser feita, levando apenas cinco itens: farinha de trigo, manteiga, açúcar, chocolate em pó e água.

De acordo com o folclore do Pará, o nome do doce é uma homenagem às famílias Monteiro e Lopes, cujos patriarcas eram padeiros concorrentes. A lenda conta que eles produziam biscoitos de cores e sabores distintos em um dos principais pontos turísticos de Belém: o Mercado Ver-o-Peso.

Diz a tradição que, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, a rivalidade chegou ao fim com a união das famílias por meio do casamento entre os filhos dos padeiros. A partir disso, as receitas teriam sido fundidas em uma só, dando origem ao biscoito como é conhecido hoje. Confira abaixo como preparar:

Ingredientes:

Calda de chocolate

2 colheres de sopa de chocolate em pó de sua preferência

5 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de água

Ingredientes:

Biscoito Monteiro Lopes

1 xícara de chá ou 250 gramas de farinha de trigo

150 gramas de manteiga com sal

1 colher de sopa de água gelada

100 gramas de açúcar

Modo de preparo:

Calda de chocolate

Separe uma panela, coloque 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 5 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de água e misture tudo;

Após isso, leve ao fogo médio, misturando sem parar até formar uma calda homogênea;

Apague o fogo e reserve a calda transferindo-a para uma xícara.

Modo de preparo:

Biscoito Monteiro Lopes

Separe uma tigela, coloque 1 xícara de chá de farinha de trigo e 150 gramas de manteiga com sal. Misture os ingredientes;

Adicione 1 colher de sopa de água gelada e mexa até formar uma massa homogênea;

Depois divida a massa em porções de aproximadamente 20 gramas, faça bolinhas e achate com as mãos;

Distribua em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 170º por 30 minutos ou até estarem dourados;

Retire do forno, passe os biscoitos nas 100 gramas de açúcar;

Depois, mergulhe metade de cada biscoito na calda de chocolate, deixe escorrer o excesso de calda, de preferência em uma grade, passe novamente no açúcar e está pronto.

Receitas com chocolate

Pudim de chocolate (Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock) por Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock
Bolo de chocolate com pistache e nozes (Imagem: Mesve79 | Shutterstock) por Imagem: Mesve79 | Shutterstock
Para manter a saúde, vale consumir chocolates com alto teor de cacau (Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock) por Imagem: Kabachki.photo | Shutterstock
Musse de chocolate (Imagem: Antonina Vlasova | ShutterStock) por Imagem: Antonina Vlasova | ShutterStock
O chocolate amargo é uma importante fonte de antioxidantes (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Musse de abacate com chocolate e chia (Imagem: Natashamam | Shutterstock) por Imagem: Natashamam | Shutterstock
Cada tipo de chocolate contém propriedades únicas que são benéficas para o corpo (Imagem: YesPhotographers | Shutterstock) por Imagem: YesPhotographers | Shutterstock
Milk-shake vegano de chocolate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) por Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock
Flan de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock) por Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock
Geladinho de chocolate (Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock) por Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock
Cupcake de chocolate (Imagem: ABBYDOG | Shutterstock) por Imagem: ABBYDOG | Shutterstock
Picolé de chocolate (Imagem: Zarzamora | Shutterstock) por Imagem: Zarzamora | Shutterstock
Musse de chocolate para o Natal sem glúten (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
Bolo de chocolate com glacê e cereja (Imagem: harexape | Shutterstock) por Imagem: harexape | Shutterstock
Panetone trufado de chocolate branco (Imagem: rosanathebest | Shutterstock) por Imagem: rosanathebest | Shutterstock
Musse de chocolate (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock) por Imagem: Enez Selvi | Shutterstock
Pavê tradicional de chocolate (Imagem: Victor | Adobe Stock) por Imagem: Victor | Adobe Stock
Brownie de ovo de chocolate (Imagem: Neta Livne | ShutterStock) por Imagem: Neta Livne | ShutterStock
Vitamina de chocolate com café e canela (Imagem: PavelKant | Shutterstock) por Imagem: PavelKant | Shutterstock
Brownie de chocolate com amêndoas (Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock) por Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock
Crepe de chocolate (Imagem: Chitaika | Shutterstock) por Imagem: Chitaika | Shutterstock
Sorvete de chocolate cremoso (Imagem: Fabio Balbi | Shutterstock) por
Bolo de laranja com cobertura de chocolate (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock) por
Chocolate quente com pimenta e especiarias (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por
1 de 24
Pudim de chocolate (Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock) por Imagem: Iaroshenko Maryna | Shutterstock

Leia mais

Imagem - Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Imagem - Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Imagem - Andréa Sorvetão surpreende ao emagrecer 20 kg e comenta: ‘Está sendo um sucesso’

Andréa Sorvetão surpreende ao emagrecer 20 kg e comenta: ‘Está sendo um sucesso’

Tags:

Receitas

Mais recentes

Imagem - Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (6) para ganhar dinheiro
Imagem - Como é a cobertura de 300 m² de Thaynara OG com artesanato maranhense e design contemporâneo

Como é a cobertura de 300 m² de Thaynara OG com artesanato maranhense e design contemporâneo

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez
02

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos após o dia de hoje (5 de março) e uma oportunidade importante pode mudar tudo de uma vez

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)
03

Resultado da Mega-Sena 2980, desta quinta-feira (5)

Imagem - De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória
04

De ajudante de pedreiro à Série A: Anderson Pato se emociona em apresentação no Vitória