COMIDA

Monteiro Lopes: Saiba como fazer famoso biscoito paraense com apenas cinco ingredientes

Folclore do Pará diz que o doce nasceu de uma rivalidade entre dois padeiros

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:30

Biscoito Monteiro Lopes Crédito: Daniela Meira/Globo

Já imaginou acompanhar seu café com biscoitos caseiros? Tipicamente paraense, o Monteiro Lopes é um biscoito amanteigado de duas cores que se tornou um clássico regional. Essa receita foi ensinada por Ana Maria Braga, rende cerca de 22 unidades e é bem simples de ser feita, levando apenas cinco itens: farinha de trigo, manteiga, açúcar, chocolate em pó e água.

De acordo com o folclore do Pará, o nome do doce é uma homenagem às famílias Monteiro e Lopes, cujos patriarcas eram padeiros concorrentes. A lenda conta que eles produziam biscoitos de cores e sabores distintos em um dos principais pontos turísticos de Belém: o Mercado Ver-o-Peso.

Diz a tradição que, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, a rivalidade chegou ao fim com a união das famílias por meio do casamento entre os filhos dos padeiros. A partir disso, as receitas teriam sido fundidas em uma só, dando origem ao biscoito como é conhecido hoje. Já imaginou acompanhar seu café com biscoitos caseiros? Tipicamente paraense, o Monteiro Lopes é um biscoito amanteigado de duas cores que se tornou um clássico regional. Essa receita foi ensinada por Ana Maria Braga, rende cerca de 22 unidades e é bem simples de ser feita, levando apenas cinco itens: farinha de trigo, manteiga, açúcar, chocolate em pó e água.

De acordo com o folclore do Pará, o nome do doce é uma homenagem às famílias Monteiro e Lopes, cujos patriarcas eram padeiros concorrentes. A lenda conta que eles produziam biscoitos de cores e sabores distintos em um dos principais pontos turísticos de Belém: o Mercado Ver-o-Peso.

Diz a tradição que, entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, a rivalidade chegou ao fim com a união das famílias por meio do casamento entre os filhos dos padeiros. A partir disso, as receitas teriam sido fundidas em uma só, dando origem ao biscoito como é conhecido hoje. Confira abaixo como preparar:

Ingredientes:

Calda de chocolate

2 colheres de sopa de chocolate em pó de sua preferência

5 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de água

Ingredientes:

Biscoito Monteiro Lopes

1 xícara de chá ou 250 gramas de farinha de trigo

150 gramas de manteiga com sal

1 colher de sopa de água gelada

100 gramas de açúcar

Modo de preparo:

Calda de chocolate

Separe uma panela, coloque 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 5 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de água e misture tudo;

Após isso, leve ao fogo médio, misturando sem parar até formar uma calda homogênea;

Apague o fogo e reserve a calda transferindo-a para uma xícara.

Modo de preparo:

Biscoito Monteiro Lopes

Separe uma tigela, coloque 1 xícara de chá de farinha de trigo e 150 gramas de manteiga com sal. Misture os ingredientes;

Adicione 1 colher de sopa de água gelada e mexa até formar uma massa homogênea;

Depois divida a massa em porções de aproximadamente 20 gramas, faça bolinhas e achate com as mãos;

Distribua em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 170º por 30 minutos ou até estarem dourados;

Retire do forno, passe os biscoitos nas 100 gramas de açúcar;

Depois, mergulhe metade de cada biscoito na calda de chocolate, deixe escorrer o excesso de calda, de preferência em uma grade, passe novamente no açúcar e está pronto.