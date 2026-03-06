Duas apostas baianas ganham R$ 24 mil na Mega-Sena; veja vencedores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de março de 2026 às 07:12
Duas apostas registradas na Bahia acertaram cinco números no concurso 2980 da Mega-Sena, sorteado na noite de quinta-feira (5), e cada uma faturou R$ 24.100,61.
Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. As duas apostas foram simples, com seis números.
Em Teixeira de Freitas, o jogo foi realizado por meio do Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Já em Vitória da Conquista, a aposta vencedora foi registrada na Lotérica São Jorge.
Os números sorteados foram: 03, 14, 27, 33, 43 e 45.
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (7), é de R$ 50 milhões.
Ao todo, 77 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 24.100,61 cada. Outras 5.245 apostas fizeram quatro acertos e ganharam R$ 583,20.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.