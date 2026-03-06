Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Dois mandados de prisão e dez de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Itabuna e Entre Rios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:14

Operação Amêndoa Negra
Operação Amêndoa Negra Crédito: Divulgação

Três pessoas presas e dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira (6), durante a Operação Amêndoa Negra, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Federal. A operação tem mira um esquema de fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Itabuna e Entre Rios.

De acordo com as investigações, diversos empréstimos foram feitos por meio de contas bancárias fraudadas. Foi registrado um prejuízo que ultrapassa os R$ 500 mil para as instituições bancárias. As prisões ocorreram em Itabuna.

As apurações, que tiveram o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa Econômica Federal, detectaram que foram abertas 17 contas bancárias em agências das cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e em São Paulo, com a utilização de documentos falsos, tendo o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.

Leia mais

Imagem - Empresário do setor de comércio de alimentos é preso por sonegar mais de R$ 10 mi em impostos na Bahia

Empresário do setor de comércio de alimentos é preso por sonegar mais de R$ 10 mi em impostos na Bahia

Imagem - Turistas ingleses são resgatados após ficarem mais de 24 horas ilhados em trilha da Chapada Diamantina

Turistas ingleses são resgatados após ficarem mais de 24 horas ilhados em trilha da Chapada Diamantina

Imagem - Asilo desaba e deixa uma pessoa morta e soterrados em Minas Gerais

Asilo desaba e deixa uma pessoa morta e soterrados em Minas Gerais

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes. Os mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos hoje foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

Tags:

Polícia Federal Mp-ba

Mais recentes

Imagem - Caminhada Penitencial da Arquidiocese de Salvador acontece neste domingo (8)

Caminhada Penitencial da Arquidiocese de Salvador acontece neste domingo (8)
Imagem - Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização

Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização
Imagem - Trecho da BR-116 é interditado após cratera abrir na pista

Trecho da BR-116 é interditado após cratera abrir na pista

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda
02

Homem morre após ter intestino perfurado durante exame de colonoscopia; entenda

Imagem - Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto
03

Saiba quem era o policial que morreu após ver filha morrer em acidente de moto

Imagem - Duas apostas baianas ganham R$ 24 mil na Mega-Sena; veja vencedores
04

Duas apostas baianas ganham R$ 24 mil na Mega-Sena; veja vencedores