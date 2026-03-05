BAHIA

Turistas ingleses são resgatados após ficarem mais de 24 horas ilhados em trilha da Chapada Diamantina

Trio estava sem alimentação e exposto ao frio

Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:01

Turistas ingleses resgatados na Chapada Diamantina Crédito: Corpo de Bombeiros

Três turistas ingleses foram resgatados em uma das margens do Rio Ribeirão de Baixo, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina, na quarta-feira (4), após mais de 24h ilhados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trio estava em um lugar isolado, em área de difícil acesso e não falava português. O resgate foi feito por militares do 2º Pelotão, em Lençóis, pertencente ao 11º BBM, com sede em Itaberaba.

Ao chegar no limite de acesso permitido para a viatura, a corporação seguiu a pé por uma trilha às margens do rio até localizar as vítimas na margem oposta. Os militares montaram um sistema com cordas para a travessia do rio.

A transposição foi realizada de forma individual, com uso de colete salva-vidas e linha de segurança, assegurando a integridade das vítimas e da equipe durante todo o procedimento.

Após a travessia, os turistas foram aquecidos com mantas térmicas aluminizadas, pois estavam há mais de 24 horas sem alimentação e expostos ao frio intenso. Em seguida, foram conduzidos até a área urbana de Lençóis, onde recusaram atendimento hospitalar.