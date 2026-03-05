Acesse sua conta
Turistas ingleses são resgatados após ficarem mais de 24 horas ilhados em trilha da Chapada Diamantina

Trio estava sem alimentação e exposto ao frio

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:01

Turistas ingleses resgatados na Chapada Diamantina
Turistas ingleses resgatados na Chapada Diamantina Crédito: Corpo de Bombeiros

Três turistas ingleses foram resgatados em uma das margens do Rio Ribeirão de Baixo, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina, na quarta-feira (4), após mais de 24h ilhados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trio estava em um lugar isolado, em área de difícil acesso e não falava português. O resgate foi feito por militares do 2º Pelotão, em Lençóis, pertencente ao 11º BBM, com sede em Itaberaba.

Ao chegar no limite de acesso permitido para a viatura, a corporação seguiu a pé por uma trilha às margens do rio até localizar as vítimas na margem oposta. Os militares montaram um sistema com cordas para a travessia do rio.

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina
Trilha na Chapada Diamantina
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
1 de 19
Vale do Pati por Divulgação

A transposição foi realizada de forma individual, com uso de colete salva-vidas e linha de segurança, assegurando a integridade das vítimas e da equipe durante todo o procedimento.

Tags:

