Turistas ingleses são resgatados após ficarem mais de 24 horas ilhados em trilha da Chapada Diamantina

Millena Marques
Publicado em 5 de março de 2026 às 09:01
Três turistas ingleses foram resgatados em uma das margens do Rio Ribeirão de Baixo, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina, na quarta-feira (4), após mais de 24h ilhados.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trio estava em um lugar isolado, em área de difícil acesso e não falava português. O resgate foi feito por militares do 2º Pelotão, em Lençóis, pertencente ao 11º BBM, com sede em Itaberaba.
Ao chegar no limite de acesso permitido para a viatura, a corporação seguiu a pé por uma trilha às margens do rio até localizar as vítimas na margem oposta. Os militares montaram um sistema com cordas para a travessia do rio.
Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati
A transposição foi realizada de forma individual, com uso de colete salva-vidas e linha de segurança, assegurando a integridade das vítimas e da equipe durante todo o procedimento.
Após a travessia, os turistas foram aquecidos com mantas térmicas aluminizadas, pois estavam há mais de 24 horas sem alimentação e expostos ao frio intenso. Em seguida, foram conduzidos até a área urbana de Lençóis, onde recusaram atendimento hospitalar.
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia reforça a importância de planejamento prévio antes da realização de trilhas e passeios em áreas naturais, além da necessidade de informar familiares ou responsáveis sobre o roteiro e tempo estimado de retorno, especialmente em regiões com rios e variações repentinas no volume de água. O trajeto também deve ser acompanhado por um guia certificado.