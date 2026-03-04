NATUREZA

VÍDEO: Município da Chapada Diamantina viraliza ao mostrar cachoeira com queda d'água de quase 100m

Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu, é uma das mais famosas da região

Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:03

Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu Crédito: Inema/Divulgação

Localizado na Chapada Diamantina, o município de Morro De Chapéu viralizou nas redes sociais ao realizar a mesma 'trend' (formato de conteúdo que se populariza rapidamente) que ganhou repercussão nacional com a famosa laje da Rocinha, no Rio de Janeiro, apelidada de “porta do céu”.

O vídeo com vista panorâmica foi publicado no perfil oficial da prefeitura no instagram (@prefeituramorrodechapeu). "Vou apresentar o melhor da Bahia, nossa Cachoeira do Ferro Doído", diz a legenda da publicação, que tem mais de 12 mil curtidas e ultrapassou os 200 comentários.

Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu 1 de 5

A cachoeira está situada a 18km a leste da sede municipal de Morro do Chapéu, cerca de 500m a norte da ponte sobre o rio homonimo, na BA-052.

Com uma vista e queda d'água de tirar o fôlego, a cachoeira esta localizada na área da unidade de conservação Monumento Natural da Cachoeira do Ferro Doido, criado pelo governo estadual. O desnível da cachoeira é da ordem de 80m.