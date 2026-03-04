VÍDEO: Município da Chapada Diamantina viraliza ao mostrar cachoeira com queda d'água de quase 100m

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de março de 2026 às 10:03
Localizado na Chapada Diamantina, o município de Morro De Chapéu viralizou nas redes sociais ao realizar a mesma 'trend' (formato de conteúdo que se populariza rapidamente) que ganhou repercussão nacional com a famosa laje da Rocinha, no Rio de Janeiro, apelidada de “porta do céu”.
O vídeo com vista panorâmica foi publicado no perfil oficial da prefeitura no instagram (@prefeituramorrodechapeu). "Vou apresentar o melhor da Bahia, nossa Cachoeira do Ferro Doído", diz a legenda da publicação, que tem mais de 12 mil curtidas e ultrapassou os 200 comentários.
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu
A cachoeira está situada a 18km a leste da sede municipal de Morro do Chapéu, cerca de 500m a norte da ponte sobre o rio homonimo, na BA-052.
Com uma vista e queda d'água de tirar o fôlego, a cachoeira esta localizada na área da unidade de conservação Monumento Natural da Cachoeira do Ferro Doido, criado pelo governo estadual. O desnível da cachoeira é da ordem de 80m.
Durante o período de chuvas, como o que ocorre nos últimos dias, as águas aumentam, formando grandes cortinas que encantam visitantes e fotógrafos.