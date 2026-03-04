Acesse sua conta
Bamor na mira: operação prende 7 suspeitos de tentativa de homicídio em Salvador

Mandados foram cumpridos em Salvador e Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:45

Alvos são suspeitos de envolvimento em espancamento no mês de janeiro
Alvos são suspeitos de envolvimento em espancamento no mês de janeiro Crédito: Polícia Civil

Sete integrantes da Torcida Organizada Bamor foram presos em operação por participação em uma tentativa de homicídio registrada em 17 de janeiro deste ano, na Avenida São Rafael, em Salvador. Além das prisões, três adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento no ataque. A ação ocorre às vésperas da final do Campeonato Baiano, que terá o clássico entre Bahia e Vitória. Um dos alvos foi a sede da torcida organizada no bairro de Nazaré.

Ao todo, foram cumpridos 21 mandados judiciais, incluindo prisões temporárias, buscas e apreensões e internações provisórias de adolescentes. Durante as diligências, equipes recolheram celulares, carteiras de sócio de torcida organizada, uma arma branca e roupas que teriam sido utilizadas no dia da agressão.

Os mandados foram executados em diversos bairros de Salvador, como Fazenda Grande II, Fazenda Grande IV, Mussurunga, Pau da Lima, Canabrava, São Marcos, Castelo Branco, São Cristóvão, Trobogy, Pirajá, Itapuã, Águas Claras e Nazaré. Também houve cumprimento de ordem judicial em Feira de Santana, onde um suspeito foi localizado e preso.

Segundo a investigação, as vítimas foram cercadas por um grupo numeroso de torcedores e agredidas com socos, chutes e golpes de arma branca. Três homens chegaram a ser presos em flagrante logo após o episódio e tiveram a prisão convertida em preventiva pela Justiça.

A identificação dos demais investigados foi possível após diligências conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A apuração incluiu análises periciais e uso de tecnologia de reconhecimento facial a partir de imagens registradas no momento das agressões.

A operação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Homicídios/Central, vinculada ao DHPP, e contou com apoio de unidades especializadas da Polícia Civil e do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo é responsabilizar todos os envolvidos no ataque e prevenir novos episódios de violência entre torcidas organizadas, especialmente em jogos de grande porte.

