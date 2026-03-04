Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Além de preto, é viado': clube denuncia racismo e homofobia durante torneio de vôlei em Salvador

Clube diz que fala foi feita “em alto e bom som” e cobra apuração do caso

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:46

Atleta foi alvo de racismo e homofobia em torneio de vôlei em Salvador Crédito: Reprodução

O Vôlei Chastinet Clube denunciou um episódio de racismo e homofobia registrado durante a disputa da Copa Salvador Open, realizada no último dia 28 de fevereiro, em Salvador. Segundo nota divulgada pela equipe, um de seus atletas foi alvo de ofensas discriminatórias feitas por um jogador adversário ainda durante a partida.

De acordo com o clube, o atleta Jeanderson Santana teria sido insultado em quadra por Caio Ávila Ferreira, integrante do time Essencis Master. “Chegou a pronunciar absurdos contra o nosso atleta, falando em alto e bom som: ‘além de preto, é viado’, chegando ainda a oferecer emprego de catador de lixo e afirmando que era esse o tipo de emprego que ele merecia”, denunciou o clube.

Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei

Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução
1 de 6
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei por Reprodução

Além de relatar os insultos, o Vôlei Chastinet ressaltou que respeita todas as profissões e destacou a importância dos trabalhadores da limpeza urbana, mas afirmou que a declaração foi feita com intenção ofensiva e carregada de preconceito racial. A equipe classificou o episódio como grave e incompatível com os valores do esporte.

“É inaceitável que situações como essa ainda ocorram em um ambiente que deveria ser de respeito e inclusão”, afirmou o clube, em nota. A diretoria informou ainda que adotará as medidas cabíveis para que o caso seja apurado e para que haja responsabilização, caso as denúncias sejam confirmadas.

Leia mais

Imagem - Bamor é alvo de operação às vésperas do Ba-Vi; integrantes são suspeitos de espancamento

Bamor é alvo de operação às vésperas do Ba-Vi; integrantes são suspeitos de espancamento

Imagem - Tarifa do ferryboat vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira (6); confira os novos valores

Tarifa do ferryboat vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira (6); confira os novos valores

Imagem - Salvador registra queda de 11% nas mortes no trânsito em 2025

Salvador registra queda de 11% nas mortes no trânsito em 2025

Tags:

Salvador Homofobia Racismo Denúncia Torneio de Vôlei

Mais recentes

Imagem - Mais de 30 pessoas estão desalojadas após fortes chuvas no Recôncavo

Mais de 30 pessoas estão desalojadas após fortes chuvas no Recôncavo
Imagem - Bamor é alvo de operação às vésperas do Ba-Vi; integrantes são suspeitos de espancamento

Bamor é alvo de operação às vésperas do Ba-Vi; integrantes são suspeitos de espancamento
Imagem - Safadão, Simone e mais: quem pode ficar de fora do São João da Bahia por super cachês

Safadão, Simone e mais: quem pode ficar de fora do São João da Bahia por super cachês

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Quem é José Dumont, ator ex-Globo preso por estupro de vulnerável
02

Quem é José Dumont, ator ex-Globo preso por estupro de vulnerável

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
04

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna