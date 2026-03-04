'Além de preto, é viado': clube denuncia racismo e homofobia durante torneio de vôlei em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 4 de março de 2026 às 07:46
O Vôlei Chastinet Clube denunciou um episódio de racismo e homofobia registrado durante a disputa da Copa Salvador Open, realizada no último dia 28 de fevereiro, em Salvador. Segundo nota divulgada pela equipe, um de seus atletas foi alvo de ofensas discriminatórias feitas por um jogador adversário ainda durante a partida.
De acordo com o clube, o atleta Jeanderson Santana teria sido insultado em quadra por Caio Ávila Ferreira, integrante do time Essencis Master. “Chegou a pronunciar absurdos contra o nosso atleta, falando em alto e bom som: ‘além de preto, é viado’, chegando ainda a oferecer emprego de catador de lixo e afirmando que era esse o tipo de emprego que ele merecia”, denunciou o clube.
Jeanderson foi alvo de racismo e homofobia durante torneio de vôlei
Além de relatar os insultos, o Vôlei Chastinet ressaltou que respeita todas as profissões e destacou a importância dos trabalhadores da limpeza urbana, mas afirmou que a declaração foi feita com intenção ofensiva e carregada de preconceito racial. A equipe classificou o episódio como grave e incompatível com os valores do esporte.
“É inaceitável que situações como essa ainda ocorram em um ambiente que deveria ser de respeito e inclusão”, afirmou o clube, em nota. A diretoria informou ainda que adotará as medidas cabíveis para que o caso seja apurado e para que haja responsabilização, caso as denúncias sejam confirmadas.