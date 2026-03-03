TRANSPORTE

Tarifa do ferryboat vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira (6); confira os novos valores

Reajuste é de 3,61% de acordo com informações da Agerba

Monique Lobo

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:00

Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

A tarifa do Sistema Ferryboat vai ficar mais cara esta semana. O reajuste é de 3,61% e, de acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), passa a valer nesta sexta-feira (6).

Com isso, os novos valores das tarifas são:

Dias úteis

Auto pequeno R$ 64,70

Auto grande R$ 82,70

Passageiro R$ 7,20

Estudante R$ 3,60

Bicicleta R$ 10,60

Carro de mão R$ 22,70

Motocicleta | Lambreta R$ 27,00

Reboque R$ 62,90

Utilitário | Micro-ônibus R$ 118,70

Caminhão simples R$ 196,00

Ônibus R$ 264,40

Caminhão Truncado R$ 264,40

Jamanta R$ 383,10

Sábados, domingos e feriados

Auto pequeno R$ 91,70

Auto grande R$ 116,90

Passageiro R$ 9,50

Estudante R$ 4,80

Bicicleta R$ 14,90

Carro de mão R$ 39,70

Motocicleta | Lambreta R$ 37,80

Reboque R$ 88,10

Utilitário | Micro-ônibus R$ 167,30

Caminhão simples R$ 275,20

Ônibus R$ 372,30

Caminhão Truncado R$ 372,30