Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarifa do ferryboat vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira (6); confira os novos valores

Reajuste é de 3,61% de acordo com informações da Agerba

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:00

Ferry-boat
Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

A tarifa do Sistema Ferryboat vai ficar mais cara esta semana. O reajuste é de 3,61% e, de acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), passa a valer nesta sexta-feira (6).

Com isso, os novos valores das tarifas são:

Movimentação em ferry-boats

Ferry boat por Rodrigo Mantoan
Passageiros na fila do ferry-boat por Marina Silva/CORREIO
Ferry-boat Dorival Caymmi por Divulgação
Ferry-boat por Divulgação ITS
Ferry-boat Ivete Sangalo por Divulgação
Pedestres embarcando por Nara Gentil/CORREIO
Fila de passageiros por Nara Gentil/CORREIO
Fila de passageiros por Foto: Nara Gentil/CORREIO
1 de 8
Ferry boat por Rodrigo Mantoan

Dias úteis

Auto pequeno R$ 64,70

Auto grande R$ 82,70

Passageiro R$ 7,20

Estudante R$ 3,60

Bicicleta R$ 10,60

Carro de mão R$ 22,70

Motocicleta | Lambreta R$ 27,00

Reboque R$ 62,90

Utilitário | Micro-ônibus R$ 118,70

Caminhão simples R$ 196,00

Ônibus R$ 264,40

Caminhão Truncado R$ 264,40

Jamanta R$ 383,10

Sábados, domingos e feriados

Auto pequeno R$ 91,70

Auto grande R$ 116,90

Passageiro R$ 9,50

Estudante R$ 4,80

Bicicleta R$ 14,90

Carro de mão R$ 39,70

Motocicleta | Lambreta R$ 37,80

Reboque R$ 88,10

Utilitário | Micro-ônibus R$ 167,30

Caminhão simples R$ 275,20

Ônibus R$ 372,30

Caminhão Truncado R$ 372,30

Jamanta R$ 539,50

Leia mais

Imagem - Prazo para revalidação da Tarifa Social do ferry-boat é ampliado

Prazo para revalidação da Tarifa Social do ferry-boat é ampliado

Imagem - Risco: jovens são flagrados pulando de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

Risco: jovens são flagrados pulando de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Bahia lança licitação para aquisição de novo ferry-boat

Bahia lança licitação para aquisição de novo ferry-boat

Tags:

Ferry-boat Reajuste Sistema Ferry-boat na Baía de Todos-os-santos Preços Valores

Mais recentes

Imagem - TSE suspende cassação e devolve mandatos a três vereadores de Lauro de Freitas

TSE suspende cassação e devolve mandatos a três vereadores de Lauro de Freitas
Imagem - Fonoaudióloga é presa em Jequié suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia

Fonoaudióloga é presa em Jequié suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia
Imagem - Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral