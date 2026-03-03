Tarifa do ferryboat vai ficar mais cara a partir desta sexta-feira (6); confira os novos valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 3 de março de 2026 às 20:00
A tarifa do Sistema Ferryboat vai ficar mais cara esta semana. O reajuste é de 3,61% e, de acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), passa a valer nesta sexta-feira (6).
Com isso, os novos valores das tarifas são:
Movimentação em ferry-boats
Auto pequeno R$ 64,70
Auto grande R$ 82,70
Passageiro R$ 7,20
Estudante R$ 3,60
Bicicleta R$ 10,60
Carro de mão R$ 22,70
Motocicleta | Lambreta R$ 27,00
Reboque R$ 62,90
Utilitário | Micro-ônibus R$ 118,70
Caminhão simples R$ 196,00
Ônibus R$ 264,40
Caminhão Truncado R$ 264,40
Jamanta R$ 383,10
Auto pequeno R$ 91,70
Auto grande R$ 116,90
Passageiro R$ 9,50
Estudante R$ 4,80
Bicicleta R$ 14,90
Carro de mão R$ 39,70
Motocicleta | Lambreta R$ 37,80
Reboque R$ 88,10
Utilitário | Micro-ônibus R$ 167,30
Caminhão simples R$ 275,20
Ônibus R$ 372,30
Caminhão Truncado R$ 372,30
Jamanta R$ 539,50