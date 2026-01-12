Acesse sua conta
Risco: jovens são flagrados pulando de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

Concessionária responsável pelo sistema afirma que manobras são proibidas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:25

ITS afirma que vai pedir apoio da PM para coibir prática
ITS afirma que vai pedir apoio da PM para coibir prática Crédito: Reprodução

Dois jovens foram flagrados pulando do ferry-boat Zumbi dos Palmares enquanto a embarcação realizava manobras no terminal marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. O flagrante, compartilhado nas redes sociais, foi registrado no domingo (11). 

Os saltos aconteceram no momento em que o ferry-boat deixava atracadouro, na Baía de Todos-os-Santos. Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela administração do sistema, afirma que a prática de pular das embarcações é proibida e coloca em risco a vida dos tripulantes. 

Jovens são flagrados pulando de ferry-boat em movimento

Jovens são flagrados pulando de ferry-boat em movimento por Reprodução
Flagrante foi feito no Terminal de Bom Despacho  por Reprodução
ITS afirma que manobras são proibidas por Reprodução
Empresa responsável diz que vai acionar a Polícia Militar por Reprodução
1 de 4
Jovens são flagrados pulando de ferry-boat em movimento por Reprodução

"A ITS informa que a prática mostrada no vídeo é terminantemente proibida e combatida pela empresa, visando à segurança dos próprios jovens. A tripulação tem coibido esses atos sempre que há tentativa de acesso irregular ao ferry a partir da praia da Cajá, ao lado do Terminal Hidroviário de Bom Despacho", diz, em nota. 

A empresa afirma ainda que formalizará pedido oficial de apoio da Polícia Militar, do Juizado de Menores da região, e Ministério Público, representado pela comarca da Ilha de Itaparica, para evitar que práticas desse tipo se repitam. 

