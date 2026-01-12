VEJA

Risco: jovens são flagrados pulando de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

Concessionária responsável pelo sistema afirma que manobras são proibidas

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:25

ITS afirma que vai pedir apoio da PM para coibir prática Crédito: Reprodução

Dois jovens foram flagrados pulando do ferry-boat Zumbi dos Palmares enquanto a embarcação realizava manobras no terminal marítimo de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. O flagrante, compartilhado nas redes sociais, foi registrado no domingo (11).

Os saltos aconteceram no momento em que o ferry-boat deixava atracadouro, na Baía de Todos-os-Santos. Em nota, a Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa responsável pela administração do sistema, afirma que a prática de pular das embarcações é proibida e coloca em risco a vida dos tripulantes.

Jovens são flagrados pulando de ferry-boat em movimento 1 de 4

"A ITS informa que a prática mostrada no vídeo é terminantemente proibida e combatida pela empresa, visando à segurança dos próprios jovens. A tripulação tem coibido esses atos sempre que há tentativa de acesso irregular ao ferry a partir da praia da Cajá, ao lado do Terminal Hidroviário de Bom Despacho", diz, em nota.