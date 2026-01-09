Bahia lança licitação para aquisição de novo ferry-boat

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:47
O Governo da Bahia abriu uma licitação para adquirir mais uma embarcação para o sistema ferry-boat. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (9). O investimento previsto é de R$ 90,9 milhões.
A embarcação deverá ter capacidade mínima de 800 passageiros e de 130 veículos. A previsão é de que após os prazos legais da licitação, o contrato seja assinado ainda no primeiro semestre de 2026. A elaboração do novo edital foi acompanhada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).
A elaboração do novo edital também contou com a consultoria técnica da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), empresa pública federal de engenharia naval, vinculada ao Ministério da Defesa, que acompanhará o procedimento licitatório e a execução contratual, até o recebimento definitivo da embarcação.
O sistema ferry-boat sofre com embarcações antigas e filas quilométricas em épocas festivas. No final de 2025, o Terminal Marítimo de Salvador registrou longas filas para embarque. O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou o serviço oferecido pelo ferry e voltou a cobrar a construção da ponte Salvador-Itaparica.. Ele publicou um vídeo aéreo que mostra a espera de veículos na região da Cidade Baixa.
“Entra ano e sai ano. É a mesma ladainha, a mesma conversa. Vocês sabem a promessa da ponte Salvador Itaparica, quanto tempo o PT faz. Era para estar inaugurada em 2013, segundo a promessa deles”, afirmou ACM Neto, em vídeo publicado no dia 26 de dezembro.
“Mas até agora nada. A gente vê o povo baiano pagando o preço de tudo que é isso. O serviço do ferry boat de péssima qualidade. Filas quilométricas, as pessoas tendo que esperar horas e horas, engarrafamento, tudo travado, porque até hoje não existe ponte Salvador Itaparica”, denunciou.