Bahia lança licitação para aquisição de novo ferry-boat

Investimento previsto é de R$ 90,9 milhões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10:47

Ferry-boat
Ferry-boat Crédito: Rafael Lemos/Seinfra

O Governo da Bahia abriu uma licitação para adquirir mais uma embarcação para o sistema ferry-boat. O aviso foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (9). O investimento previsto é de R$ 90,9 milhões.

A embarcação deverá ter capacidade mínima de 800 passageiros e de 130 veículos. A previsão é de que após os prazos legais da licitação, o contrato seja assinado ainda no primeiro semestre de 2026. A elaboração do novo edital foi acompanhada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A elaboração do novo edital também contou com a consultoria técnica da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), empresa pública federal de engenharia naval, vinculada ao Ministério da Defesa, que acompanhará o procedimento licitatório e a execução contratual, até o recebimento definitivo da embarcação.

O sistema ferry-boat sofre com embarcações antigas e filas quilométricas em épocas festivas. No final de 2025, o Terminal Marítimo de Salvador registrou longas filas para embarque. O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou o serviço oferecido pelo ferry e voltou a cobrar a construção da ponte Salvador-Itaparica.. Ele publicou um vídeo aéreo que mostra a espera de veículos na região da Cidade Baixa.

 “Entra ano e sai ano. É a mesma ladainha, a mesma conversa. Vocês sabem a promessa da ponte Salvador Itaparica, quanto tempo o PT faz. Era para estar inaugurada em 2013, segundo a promessa deles”, afirmou ACM Neto, em vídeo publicado no dia 26 de dezembro. 

“Mas até agora nada. A gente vê o povo baiano pagando o preço de tudo que é isso. O serviço do ferry boat de péssima qualidade. Filas quilométricas, as pessoas tendo que esperar horas e horas, engarrafamento, tudo travado, porque até hoje não existe ponte Salvador Itaparica”, denunciou.

Tags:

Bahia Ferry-boat

