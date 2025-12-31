TRANSPORTE

Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon

Tempo médio de espera é de 1h a 1h30 no Terminal de Bom Despacho

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:52

Ferry-boat Crédito: Divulgação

A poucas horas da virada do ano, o sistema ferry-boat registrava filas intensas, com tempo de espera superior a três horas no Terminal de São Joaquim, localizado no bairro da Calçada, em Salvador.

Até as 13h43 desta quarta-feira (31), o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pela travessia entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica, indicava tempo médio de espera entre 1h e 1h30 no Terminal de Bom Despacho.

No momento, seis embarcações estavam em operação: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Entre esta terça-feira (30) e esta quarta-feira (31), o sistema passou a funcionar de forma ininterrupta no Terminal de São Joaquim para atender à alta demanda de passageiros. Já entre o próximo domingo (4) e a segunda-feira (5), a operação em tempo integral ocorrerá no Terminal de Bom Despacho.