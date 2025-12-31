Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:52
A poucas horas da virada do ano, o sistema ferry-boat registrava filas intensas, com tempo de espera superior a três horas no Terminal de São Joaquim, localizado no bairro da Calçada, em Salvador.
Até as 13h43 desta quarta-feira (31), o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pela travessia entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica, indicava tempo médio de espera entre 1h e 1h30 no Terminal de Bom Despacho.
Veja onde vai ter queima de fogos no Réveillon 2026
No momento, seis embarcações estavam em operação: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.
Entre esta terça-feira (30) e esta quarta-feira (31), o sistema passou a funcionar de forma ininterrupta no Terminal de São Joaquim para atender à alta demanda de passageiros. Já entre o próximo domingo (4) e a segunda-feira (5), a operação em tempo integral ocorrerá no Terminal de Bom Despacho.
Para o retorno do feriado de Ano-Novo, estão previstas 240 vagas extras, que serão distribuídas entre sábado (3) e segunda-feira (5). As viagens regulares acontecem de hora em hora em ambos os terminais, São Joaquim e Bom Despacho, com saídas extras conforme a demanda e a disponibilidade da frota, respeitando os cronogramas de manutenção preventiva e corretiva das embarcações.