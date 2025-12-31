Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon

Tempo médio de espera é de 1h a 1h30 no Terminal de Bom Despacho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:52

Operação por 24h e horários extras: veja como o ferry vai funcionar no feriadão
Ferry-boat Crédito: Divulgação

A poucas horas da virada do ano, o sistema ferry-boat registrava filas intensas, com tempo de espera superior a três horas no Terminal de São Joaquim, localizado no bairro da Calçada, em Salvador.

Até as 13h43 desta quarta-feira (31), o filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pela travessia entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica, indicava tempo médio de espera entre 1h e 1h30 no Terminal de Bom Despacho.

Veja onde vai ter queima de fogos no Réveillon 2026

Rio Vermelho por divulgação
Amaralina por Lucas Moura / Secom PMS
Jardim de Alah por Freepik
Itapuã (Imagem: Photoromeo | Shutterstock) por
Boa Viagem por Marcello Casal Jr./ Agência Brasil
Patamares por Valter Pontes/Secom
Farol da Barra por Divulgação/PMS
Boca do Rio – 2 Pontos por Marina Silva/CORREIO
Ribeira por Divulgação/PMS
Santo Antônio Além do Carmo por Divulgação/PMS
Cajazeiras X por Divulgação/PMS
Ilha de Bom Jesus dos Passos por Nara Gentil/CORREIO
Periperi por Sora Maia
São Tomé de Paripe por Reprodução
Pernambués por Reprodução
Itamoabo – Ilha de Maré por Divulgação
Santana – Ilha de Maré por Freepik
Praia Grande – Ilha de Maré por Betto Jr/Secom/Arquivo
Bananeiras – Ilha de Maré por Lucas Moura / Secom PMS
Botelho – Ilha de Maré por Lucas Moura / Secom PMS
Paramana – Ilha dos Frades por Igor Santos/Secom
1 de 21
Rio Vermelho por divulgação

No momento, seis embarcações estavam em operação: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.

Entre esta terça-feira (30) e esta quarta-feira (31), o sistema passou a funcionar de forma ininterrupta no Terminal de São Joaquim para atender à alta demanda de passageiros. Já entre o próximo domingo (4) e a segunda-feira (5), a operação em tempo integral ocorrerá no Terminal de Bom Despacho.

Para o retorno do feriado de Ano-Novo, estão previstas 240 vagas extras, que serão distribuídas entre sábado (3) e segunda-feira (5). As viagens regulares acontecem de hora em hora em ambos os terminais, São Joaquim e Bom Despacho, com saídas extras conforme a demanda e a disponibilidade da frota, respeitando os cronogramas de manutenção preventiva e corretiva das embarcações.

Mais recentes

Imagem - Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas
Imagem - Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador
Imagem - Cinco novas linhas de ônibus são criadas em Salvador

Cinco novas linhas de ônibus são criadas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026