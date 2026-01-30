SERVIÇO

Prazo para revalidação da Tarifa Social do ferry-boat é ampliado

Atualmente, cerca de 7.500 pessoas são beneficiadas pelo programa

Esther Morais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:26

Ferry-boat Crédito: Rodrigo Mantoan/Divulgação

O prazo para revalidação do benefício da Tarifa Social para usuários do Sistema Ferry-Boat foi prorrogado até 31 de dezembro de 2026. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

A ampliação do prazo é resultado de negociações entre a Agerba, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) e a Internacional Travessias, concessionária responsável pela operação do sistema. Inicialmente, o recadastramento dos usuários estava previsto para encerrar nesta sexta-feira (30). O processo de regularização do cadastro teve início em outubro de 2025.

De acordo com a Resolução Agerba nº 10/2018, a Tarifa Social é destinada a usuários pedestres, inscritos no Programa Bolsa Família, que residem nas ilhas de Itaparica e Vera Cruz. Atualmente, cerca de 7.500 pessoas são beneficiadas pelo programa.

Para atualizar o cadastro do cartão da Tarifa Social, os usuários devem comparecer ao posto de atendimento localizado na bilheteria de arrecadação do Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Já quem precisa realizar outros serviços, como troca de cartão ou transferência de saldo, deve procurar o setor de Cartões do Terminal de São Joaquim, em Salvador, no mesmo horário.

Para a atualização cadastral, é obrigatória a apresentação de:

Documento de identidade oficial com foto (RG, CNH ou equivalente);

Comprovante de residência atualizado (conta de água ou luz) de Itaparica ou Vera Cruz;