Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil

Prêmio total de R$ 14 milhões será dividido com mais dois bilhetes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23:40

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um baiano, ou um grupo deles, terá muito o que comemorar após levar uma bolada de quase R$ 5 milhões no concurso nº 3600 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (29). O prêmio total de R$ 14 milhões será dividido com outros dois bilhetes, do Distrito Federal e de São Paulo.

Cada uma das três apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$4.995.383,67. A aposta baiana foi realizada por meio dos canais eletrônicos da Caixa e saiu para a cidade de Catu, localizada no Litoral Norte e Agreste Baiano. No bilhete, que é uma aposta simples, foram marcados 17 números, dos quais 15 apareceram no sorteio.

 Os números sorteados na ocasião foram: 03-04-05-06-07-08-09-11-12-16-17-20-21-22-25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2966, desta quinta-feira (29)

Resultado da Mega-Sena 2966, desta quinta-feira (29)

Imagem - Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)

Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)

Imagem - Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)

Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Confira os dias e horários dos sorteios da loteria

Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução
1 de 3
Confira programação dos sorteios lotéricos por Reprodução

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Salvador Dinheiro Lotofacil Loteria Prêmio Sorteio

Mais recentes

Imagem - Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional

Justiça nega pedido da esposa de Binho Galinha para participar de audiência sem uniforme prisional
Imagem - Com tradução em libras pela primeira vez, festival reúne cultura, gastronomia e arte em Salvador

Com tradução em libras pela primeira vez, festival reúne cultura, gastronomia e arte em Salvador
Imagem - Mulher morre após passar mal na fila de visitantes de presídio em Feira de Santana

Mulher morre após passar mal na fila de visitantes de presídio em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
03

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Imagem - Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano
04

Veja quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia no primeiro sorteio do ano