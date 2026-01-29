NOVO MILIONÁRIO

Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil

Prêmio total de R$ 14 milhões será dividido com mais dois bilhetes

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 23:40

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um baiano, ou um grupo deles, terá muito o que comemorar após levar uma bolada de quase R$ 5 milhões no concurso nº 3600 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (29). O prêmio total de R$ 14 milhões será dividido com outros dois bilhetes, do Distrito Federal e de São Paulo.

Cada uma das três apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$4.995.383,67. A aposta baiana foi realizada por meio dos canais eletrônicos da Caixa e saiu para a cidade de Catu, localizada no Litoral Norte e Agreste Baiano. No bilhete, que é uma aposta simples, foram marcados 17 números, dos quais 15 apareceram no sorteio.

Os números sorteados na ocasião foram: 03-04-05-06-07-08-09-11-12-16-17-20-21-22-25.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago