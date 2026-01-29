CULTURA PORTUGUESA

Com tradução em libras pela primeira vez, festival reúne cultura, gastronomia e arte em Salvador

Evento será realizado neste sábado (30) e domingo (31)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:57

Evento será realizado no Gabinete de Leitura Portuguesa Crédito: Google Street View

Neste sábado (30) e domingo (31), a capital baiana será palco da 6ª edição da Semana Cultural de Salvador. Neste ano, o evento luso-baiano, que contará, pela primeira vez, com tradução em Libras, acontece no Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, a partir das 17h30. O festival, que já recebeu grandes nomes da música portuguesa, como a cantora Teresa Salgueiro, promete encantar o público com muita cultura, gastronomia e arte. A entrada é gratuita.

A Semana Cultural de Portugal em Salvador – 6ª edição apresenta uma programação intensa e diversificada, destacando ao público as nuances e influências do país lusitano na cultura e na gastronomia locais. “Estamos muito felizes com essa realização da Cyran Produções, pois o evento, já consolidado, celebra e valoriza os laços de Portugal com a Bahia”, afirma Claudia Braga Hespelt, idealizadora do projeto.

