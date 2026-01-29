Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:57
Neste sábado (30) e domingo (31), a capital baiana será palco da 6ª edição da Semana Cultural de Salvador. Neste ano, o evento luso-baiano, que contará, pela primeira vez, com tradução em Libras, acontece no Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, a partir das 17h30. O festival, que já recebeu grandes nomes da música portuguesa, como a cantora Teresa Salgueiro, promete encantar o público com muita cultura, gastronomia e arte. A entrada é gratuita.
A Semana Cultural de Portugal em Salvador – 6ª edição apresenta uma programação intensa e diversificada, destacando ao público as nuances e influências do país lusitano na cultura e na gastronomia locais. “Estamos muito felizes com essa realização da Cyran Produções, pois o evento, já consolidado, celebra e valoriza os laços de Portugal com a Bahia”, afirma Claudia Braga Hespelt, idealizadora do projeto.
Confira a programação completa
O evento é patrocinado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e pelo Governo Federal. A tradução em Libras ficará a cargo da profissional Kleide Moraes.