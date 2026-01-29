Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com tradução em libras pela primeira vez, festival reúne cultura, gastronomia e arte em Salvador

Evento será realizado neste sábado (30) e domingo (31)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:57

Evento será realizado no Gabinete de Leitura Portuguesa
Evento será realizado no Gabinete de Leitura Portuguesa Crédito: Google Street View

Neste sábado (30) e domingo (31), a capital baiana será palco da 6ª edição da Semana Cultural de Salvador. Neste ano, o evento luso-baiano, que contará, pela primeira vez, com tradução em Libras, acontece no Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, a partir das 17h30. O festival, que já recebeu grandes nomes da música portuguesa, como a cantora Teresa Salgueiro, promete encantar o público com muita cultura, gastronomia e arte. A entrada é gratuita.

A Semana Cultural de Portugal em Salvador – 6ª edição apresenta uma programação intensa e diversificada, destacando ao público as nuances e influências do país lusitano na cultura e na gastronomia locais. “Estamos muito felizes com essa realização da Cyran Produções, pois o evento, já consolidado, celebra e valoriza os laços de Portugal com a Bahia”, afirma Claudia Braga Hespelt, idealizadora do projeto.

Confira a programação completa

6ª edição da Semana Cultural de Salvador por Divulgação
6ª edição da Semana Cultural de Salvador por Divulgação
Evento será realizado no Gabinete de Leitura Portuguesa por Google Street View
1 de 3
6ª edição da Semana Cultural de Salvador por Divulgação

O evento é patrocinado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e pelo Governo Federal. A tradução em Libras ficará a cargo da profissional Kleide Moraes.

Mais recentes

Imagem - Mulher morre após passar mal na fila de visitantes de presídio em Feira de Santana

Mulher morre após passar mal na fila de visitantes de presídio em Feira de Santana
Imagem - Rio Vermelho terá mudança no transporte para o desfile dos Palhaços e a Festa de Iemanjá; veja como fica

Rio Vermelho terá mudança no transporte para o desfile dos Palhaços e a Festa de Iemanjá; veja como fica
Imagem - Atos por Justiça pelo cão Orelha são marcados em pelo menos 13 cidades do país; veja data e local em Salvador

Atos por Justiça pelo cão Orelha são marcados em pelo menos 13 cidades do país; veja data e local em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)
01

Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)

Imagem - Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’
02

Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
03

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)
04

Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)