Mulher morre após passar mal na fila de visitantes de presídio em Feira de Santana

Ela chegou a ser atendida na unidade prisional, nesta quinta-feira (29), mas não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:47

Conjunto Penal de Feira de Santana
Conjunto Penal de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher morreu, na manhã desta quinta-feira (29), após passar mal na fila de visitantes do Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), ela estava na área externa destinada à triagem, acompanhada da filha, quando relatou um mal-estar.

Diante da situação, policiais penais a levaram para um ponto de apoio, onde prestaram os primeiros atendimentos. Ao ser deslocada, a mulher desmaiou e caiu no chão.

A equipe de saúde do Conjunto Penal realizou os primeiros atendimentos, no setor médico da unidade, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

Informações médicas divulgadas pela secretaria revelaram que a mulher teve uma parada cardíaca. Apesar das intervenções, ela não resistiu.

A filha foi acolhida pela equipe do Serviço Social da unidade, com acompanhamento psicológico.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e as causas da morte serão confirmadas pela perícia.

