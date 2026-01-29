Mulher morre após passar mal na fila de visitantes de presídio em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:47
Uma mulher morreu, na manhã desta quinta-feira (29), após passar mal na fila de visitantes do Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS).
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap), ela estava na área externa destinada à triagem, acompanhada da filha, quando relatou um mal-estar.
Diante da situação, policiais penais a levaram para um ponto de apoio, onde prestaram os primeiros atendimentos. Ao ser deslocada, a mulher desmaiou e caiu no chão.
A equipe de saúde do Conjunto Penal realizou os primeiros atendimentos, no setor médico da unidade, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.
Informações médicas divulgadas pela secretaria revelaram que a mulher teve uma parada cardíaca. Apesar das intervenções, ela não resistiu.
A filha foi acolhida pela equipe do Serviço Social da unidade, com acompanhamento psicológico.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e as causas da morte serão confirmadas pela perícia.