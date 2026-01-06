Acesse sua conta
Mulher esconde drogas na vagina e é presa ao tentar entrar em presídio baiano

Flagrante ocorreu durante revista eletrônica no Conjunto Penal de Barreiras; entorpecentes seriam entregues a detento da unidade.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:06

Conteudo transportado nas parte intimas de suspeita Crédito: Divulgação/SEAP

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã dessa terça (6) ao tentar entrar no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste da Bahia, transportando entorpecentes escondidos em suas partes íntimas. O material foi detectado por agentes penitenciários durante a inspeção de rotina realizada com o auxílio do scanner corporal (bodyscan).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), as imagens do equipamento de revista eletrônica apontaram uma anormalidade na região pélvica da visitante. Ao ser questionada pelas agentes femininas, a mulher confessou que portava cerca de 20g de uma substância análoga à maconha e cocaína introduzida na vagina.

Após a confirmação do flagrante, a mulher foi conduzida a uma sala reservada onde fez a retirada do material de forma voluntária. Os entorpecentes estavam embalados em plástico para evitar a detecção e o contato com o corpo. Segundo as investigações preliminares, a droga seria entregue a um detento que cumpre pena na unidade, cuja identidade não foi revelada para não atrapalhar o inquérito.

Imagens do equipamento foram arquivadas para medidas administrativas e legais Crédito: Divulgação/SEAP

A mulher foi encaminhada à Delegacia Territorial de Paulo Afonso, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, com o agravante de ter sido cometido nas dependências de um estabelecimento prisional.

A direção do presídio reforçou que o uso de tecnologias de inspeção, como o scanner corporal, tem sido fundamental para coibir a entrada de objetos ilícitos e substâncias proibidas na unidade, garantindo a segurança de servidores e custodiados.

Tags:

Bahia Prisão Flagrante

