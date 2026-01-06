Mulher esconde drogas na vagina e é presa ao tentar entrar em presídio baiano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:06
Uma mulher foi presa em flagrante na manhã dessa terça (6) ao tentar entrar no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste da Bahia, transportando entorpecentes escondidos em suas partes íntimas. O material foi detectado por agentes penitenciários durante a inspeção de rotina realizada com o auxílio do scanner corporal (bodyscan).
De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), as imagens do equipamento de revista eletrônica apontaram uma anormalidade na região pélvica da visitante. Ao ser questionada pelas agentes femininas, a mulher confessou que portava cerca de 20g de uma substância análoga à maconha e cocaína introduzida na vagina.
Após a confirmação do flagrante, a mulher foi conduzida a uma sala reservada onde fez a retirada do material de forma voluntária. Os entorpecentes estavam embalados em plástico para evitar a detecção e o contato com o corpo. Segundo as investigações preliminares, a droga seria entregue a um detento que cumpre pena na unidade, cuja identidade não foi revelada para não atrapalhar o inquérito.
A mulher foi encaminhada à Delegacia Territorial de Paulo Afonso, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas, com o agravante de ter sido cometido nas dependências de um estabelecimento prisional.
A direção do presídio reforçou que o uso de tecnologias de inspeção, como o scanner corporal, tem sido fundamental para coibir a entrada de objetos ilícitos e substâncias proibidas na unidade, garantindo a segurança de servidores e custodiados.