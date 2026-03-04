Mais de 30 pessoas estão desalojadas após fortes chuvas no Recôncavo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de março de 2026 às 07:54
As fortes chuvas que atingiram o município de Varzedo, no Recôncavo baiano, na noite desta terça-feira (3), causaram transtornos e deixaram mais de 30 pessoas desalojadas.
De acordo com a prefeitura, as famílias foram acolhidas em creches improvisadas em escolas da cidade. Segundo o prefeito Gilmar Bitencourt (Podemos), os danos causados pelas chuvas ainda estão sendo avaliados, mas o cenário já é considerado grave. Estradas ficaram interditadas, rios transbordaram e a água chegou a passar por cima de pontes, enquanto algumas estruturas menores foram levadas pela força da correnteza.
Chuva em Varzedo
"Desde o primeiro momento, nossa gestão tem estado presente, oferecendo apoio às famílias atingidas, garantindo acolhimento, assistência e todo o suporte necessário. Seguimos trabalhando dia e noite para minimizar os impactos e cuidar de quem mais precisa", disse o prefeito.
O gestor destacou que esta foi a maior chuva registrada no município desde a década de 1990. “Estamos trabalhando para dar assistência às famílias e restabelecer os acessos. A cidade sofreu muito com a força da água", concluiu. A Defesa Civil foi acionada pelo deputado estadual Vitor Azevedo (PL) para ações emergenciais e auxiliar a população.