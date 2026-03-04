Acesse sua conta
Mais de 30 pessoas estão desalojadas após fortes chuvas no Recôncavo

Famílias foram acolhidas em creches improvisadas em escolas de Varzedo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:54

Chuva em Varzedo
Chuva em Varzedo Crédito: Reprodução

As fortes chuvas que atingiram o município de Varzedo, no Recôncavo baiano, na noite desta terça-feira (3), causaram transtornos e deixaram mais de 30 pessoas desalojadas.

De acordo com a prefeitura, as famílias foram acolhidas em creches improvisadas em escolas da cidade. Segundo o prefeito Gilmar Bitencourt (Podemos), os danos causados pelas chuvas ainda estão sendo avaliados, mas o cenário já é considerado grave. Estradas ficaram interditadas, rios transbordaram e a água chegou a passar por cima de pontes, enquanto algumas estruturas menores foram levadas pela força da correnteza.

Chuva em Varzedo

Chuva em Varzedo por Reprodução
Chuva em Varzedo por Reprodução
Chuva em Varzedo por Reprodução
Chuva em Varzedo por Reprodução
Chuva em Varzedo por Reprodução
Chuva em Varzedo por Reprodução
1 de 6
Chuva em Varzedo por Reprodução

"Desde o primeiro momento, nossa gestão tem estado presente, oferecendo apoio às famílias atingidas, garantindo acolhimento, assistência e todo o suporte necessário. Seguimos trabalhando dia e noite para minimizar os impactos e cuidar de quem mais precisa", disse o prefeito.

O gestor destacou que esta foi a maior chuva registrada no município desde a década de 1990. “Estamos trabalhando para dar assistência às famílias e restabelecer os acessos. A cidade sofreu muito com a força da água", concluiu. A Defesa Civil foi acionada pelo deputado estadual Vitor Azevedo (PL) para ações emergenciais e auxiliar a população.

