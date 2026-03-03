Acesse sua conta
Empresa abre 600 novas vagas em Salvador e projeta contratar 5 mil funcionários nos próximos meses

Konecta Brasil está em processo de expansão no Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:01

Representantes da empresa se reuniram com o prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (3)
Representantes da empresa se reuniram com o prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (3) Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

A empresa Konecta, multinacional focada em experiência do cliente e serviços digitais, está com 600 novas vagas mensais abertas em Salvador. As oportunidades fazem parte do plano de expansão da operação na Bahia, que deve saltar de 1.340 para 5 mil colaboradores nos próximos meses.

Entre as oportunidades disponíveis estão as funções de agente e supervisor de atendimento, gestor e gerente de operações, monitor e supervisor de qualidade, entre outros. Interessados devem acessar o portal oficial de recrutamento da empresa através deste link

Os benefícios oferecidos aos funcionários são vale transporte e refeição, convênio médico e odontológico, auxílio creche, seguro de vida, TotalPAss, entre outros.

Representantes da empresa se reuniram com o prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (3). O gestor municipal agradeceu a visita dos executivos e falou sobre a importância de empresas como a Konecta para a economia e o mercado de trabalho soteropolitanos.

“Esse segmento tem um perfil de gerar oportunidade principalmente para o primeiro emprego de jovens. Não só a parte de call center, mas também qualificação na área de tecnologia, principalmente para utilizar a inteligência artificial. Sem sombra de dúvidas, quem trabalha nesse segmento adquire experiência e conhecimento para depois poder se desenvolver no mercado de trabalho”, disse. 

Bruno Reis também destacou a disponibilidade da gestão municipal em auxiliar a empresa no plano de expansão das operações na cidade. “Apresentamos o nosso Centro Histórico e a cidade como um todo, até porque a empresa vem crescendo e pode chegar a uma limitação física em breve espaço de tempo”, avaliou.

De acordo com o CEO da Konecta Brasil, Márcio Araújo, Salvador tem sido um ponto de virada para o crescimento da empresa no país. "A Konecta é uma empresa multinacional e o Brasil é considerado uma das joias do grupo. Entendemos que precisávamos crescer na região Nordeste e Salvador foi escolhida como a porta de entrada para esses investimentos", afirma.

Segundo ele, a empresa já investiu mais de R$ 25 milhões no processo de expansão local. A expectativa é que o grupo atinja a marca de 5 mil colaboradores em Salvador em até três meses. 

A Konecta é uma provedora global com foco em serviços em gestão de clientes, processos de negócios e terceirização digital, com 120 mil funcionários distribuídos em 26 países. A empresa oferece uma gama de soluções de gestão de clientes de ponta a ponta – incluindo aquisição, retenção, atendimento ao cliente, suporte técnico e cobrança. 

Confira as vagas abertas em Salvador

Operacional:

- Agentes de Atendimento: 600 vagas mensais

- Supervisores de Atendimento: 30 a 40 vagas mensais

- Gestor de Operações: 10 Vagas

- Gerente de Operação: 03 Vagas

- Gerente Sênior: 2 Vagas

Qualidade:

- Monitor de Qualidade: 15 vagas

- Supervisor de Qualidade: 4 Vagas

- Coordenador de Qualidade: 2 Vagas

- Gerente de Qualidade: 1 Vaga

Treinamento:

- Instrutor de Treinamento: 22 Vagas

- Supervisor de Treinamento: 3 Vagas

- Coordenador de Treinamento: 2 Vagas

Planejamento:

- Control Desk: 8 Vagas

- Analista de Planejamento Junior, Pleno e Senior: 4 Vagas

- Coordenador de Planejamento: 01 Vaga

