Metrô Bahia oferece vagas na área de Manutenção; veja como se candidatar

Há oportunidade de estágio voltada para pessoa com deficiência

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:36

Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de março pelo site do Metrô Bahia
Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de março pelo site do Metrô Bahia Crédito: Divulgação/Metrô Bahia

O Metrô Bahia, uma empresa da plataforma de Trilhos da Motiva, está com inscrições abertas para vagas de emprego na área de manutenção e uma vaga de estágio voltada para pessoas com deficiência. Os candidatos devem se inscrever até o dia 11 de março pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco": ccrmetrobahia.com.br.

A vaga de estágio afirmativa para pessoas com deficiência é voltada à atuação em material rodante. Entre os pré-requisitos estão: cursar o ensino superior em engenharia elétrica, automação, mecânica ou mecatrônica; conhecimento no Pacote Office (nível intermediário) e em Power BI.

Já as oportunidades de emprego são para oficial de manutenção e manutenção em rede aérea e sinalização e precisam de disponibilidade de horário para atuar por escalas diurnas ou noturnas.Para a vaga de oficial, é preciso ter ensino médio completo e experiência em manutenções mecânicas.

A oportunidade de manutenção em rede aérea e sinalização é necessário ter formação técnica na áreas mecânica, elétrica, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, telecomunicação, automação e áreas semelhantes; experiência ou vivência com manutenções realizadas em sistemas de rede aérea de trens, sistemas de sinalização ferroviária, operação de veículos ferroviários e rodoferroviários.Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.Como efetuar o cadastro: 

  1. Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;
  2. Clique na aba 'Contato';
  3. Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
  4. Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;
  5. Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Sobre o Metrô Bahia

O Metrô Bahia tem 11 anos de operação na Bahia. São 38 km de extensão, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove deles administrados pela concessionária. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já gerou um impacto positivo de R$11,1 bilhões na economia da Bahia e transporta mais de 400 mil pessoas por dia. Desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 2,5 milhões de viagens, cerca de 37 milhões de quilômetros rodados e mais de 850 milhões de passageiros transportados. O Metrô Bahia conta com 1.327 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos.

Com assessoria

Tags:

Emprego

