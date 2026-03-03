Acesse sua conta
Inscrições para o Exame de Qualificação Técnica do CFC se encerram no dia 11 de março

Profissionais com registro ativo nos CRCs poderão se inscrever para as provas que serão aplicadas em maio de 2026

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:17

O registro é um requisito obrigatório para contadores que desejam atuar como auditores independentes e peritos contábeis em âmbito nacional
O registro é um requisito obrigatório para contadores que desejam atuar como auditores independentes e peritos contábeis em âmbito nacional Crédito: Shutterstock

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) está com as inscrições abertas para o Exame de Qualificação Técnica (EQT). Os interessados têm até às 16 horas do dia 11 de março de 2026 para se inscrever por meio do site da FGV Conhecimento. O registro é um requisito obrigatório para contadores que desejam atuar como auditores independentes e peritos contábeis em âmbito nacional.

Destinado aos contadores que buscam registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), o EQT possibilita a atuação em instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BCB), nas sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). O exame também é requisito para a inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), voltado aos profissionais que desejam atuar na área de perícia contábil.

Para participar, o candidato deve possuir registro profissional ativo nos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC) na categoria de Contador. A taxa de inscrição é de R$ 260,00 por prova, com vencimento do boleto bancário previsto para o dia 12 de março de 2026.

O EQT avalia o conhecimento e a competência técnica necessários para atuar em setores regulados e de alta complexidade. O exame é composto de provas escritas, contendo questões objetivas de múltipla escolha e dissertativas, que serão aplicadas nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. As cidades podem ser conferidas no edital.

O edital prevê que a aplicação das provas ocorrerá entre 4 e 9 de maio de 2026, no horário oficial de Brasília (DF), conforme disposto a seguir:

Para mais informações, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail examecfceqt@fgv.br ou pelo telefone 0800 591 3078.

Com assessoria

Empregos Formação Profissional

