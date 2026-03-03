Inscrições para o Exame de Qualificação Técnica do CFC se encerram no dia 11 de março

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 3 de março de 2026 às 18:17
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) está com as inscrições abertas para o Exame de Qualificação Técnica (EQT). Os interessados têm até às 16 horas do dia 11 de março de 2026 para se inscrever por meio do site da FGV Conhecimento. O registro é um requisito obrigatório para contadores que desejam atuar como auditores independentes e peritos contábeis em âmbito nacional.
Destinado aos contadores que buscam registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), o EQT possibilita a atuação em instituições reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central do Brasil (BCB), nas sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). O exame também é requisito para a inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), voltado aos profissionais que desejam atuar na área de perícia contábil.
Para participar, o candidato deve possuir registro profissional ativo nos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC) na categoria de Contador. A taxa de inscrição é de R$ 260,00 por prova, com vencimento do boleto bancário previsto para o dia 12 de março de 2026.
O EQT avalia o conhecimento e a competência técnica necessários para atuar em setores regulados e de alta complexidade. O exame é composto de provas escritas, contendo questões objetivas de múltipla escolha e dissertativas, que serão aplicadas nas 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. As cidades podem ser conferidas no edital.
O edital prevê que a aplicação das provas ocorrerá entre 4 e 9 de maio de 2026, no horário oficial de Brasília (DF), conforme disposto a seguir:
Para mais informações, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail examecfceqt@fgv.br ou pelo telefone 0800 591 3078.
Com assessoria